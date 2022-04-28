  Primavera Sound terá Travis Scott, Arctic Monkeys e Lorde em São Paulo
Festival

Primavera Sound terá Travis Scott, Arctic Monkeys e Lorde em São Paulo

Festival espanhol chega ao Brasil para a primeira edição entre outubro e novembro, com shows no Sambódromo do Anhembi
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 08:15

O rapper americano Travis Scott
O rapper americano Travis Scott Crédito: AFP
Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde e Björk são as atrações principais da primeira edição brasileira do festival espanhol Primavera Sound. O anúncio das atrações foi feito na manhã desta quarta (27), quando também começaram as vendas de ingressos para o público geral.
Além dos headliners, o evento, marcado para outubro e novembro, contará com shows de Charli XCX, Father John Misty, Mitski, Phoebe Bridgers, Interpol, Beach House, Arca e Gal Costa. Entre as atrações nacionais estão nomes como Hermeto Pascoal, Ratos de Porão, L7nnon, Terno Rei, Cynthia Luz e Liniker, entre outros.
No sábado, 5 de novembro, se apresentam Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol, Mitski, Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7nnon, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak, Carolina Durante, Cashu, Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot com Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva, Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes e Valesuchi.
Já no dia 6, o domingo, sobem ao palco Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Father Jon Misty, Phoebe Bridgers Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys, VTSS b2b LSDXOXO.
Lorde irá se apresentar no Primavera Sound, em São Paulo
Lorde irá se apresentar no Primavera Sound, em São Paulo Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Criado e estabelecido em Barcelona, o Primavera Sound chega este ano pela primeira vez à América do Sul, com edições na Argentina e no Chile, além do Brasil. Em São Paulo, o festival acontece entre 31 de outubro e 6 de novembro. ​
Nos primeiros cinco dias, o Primavera terá cerca de 30 shows e eventos espalhados pelas casas de show e clubes da cidade. Nos dias 5 e 6 de novembro, o fim de semana, o festival ocupa o Sambódromo do Anhembi, onde acontecem as apresentações principais.
É possível comprar ingressos do tipo passaporte, que inclui os eventos do Primavera na Cidade, nos primeiros cinco dias, além da entrada no Anhembi. Esse tipo de bilhete custa no primeiro lote R$ 810, na opção entrada solidária (a inteira sai por R$ 1.400, com opção de meia-entrada).
Há também os ingressos para um dos dois dias principais do Primavera Sound, vendidos a partir de R$ 491, na entrada solidária. A inteira sai por R$ 820 no primeiro lote, também com opção de meia-entrada.
  • PRIMAVERA SOUND SÃO PAULO
  • Quando: entre 31 de outubro e 6 de novembro
  • Onde: Sambódromo do Anhembi e outras casas espalhadas pela capital paulista
  • Preço: Entre R$ 491 (entrada solidária para um dos dois dias principais) e R$ 1.720 (inteira para todos os dias)

