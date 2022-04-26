Permitir Afeto: exposição interativa toma conta de vários pontos de João Neiva

A arte engajada é a que consegue ser aplicada como instrumento de transformação social. Nessa vibe, usando o espaço urbano como uma espécie de museu a céu aberto, chega a exposição "Permitir o Afeto", que Rick Rodrigues estreia na próxima terça (26) em diversos pontos de João Neiva (interior do ES), como também no em seu site, tendo o bordado como mão de obra.
A ideia é incluir várias áreas do município em uma mostra multidisciplinar. Os espaços estarão conectados pelas linhas de pensamento de Rodrigues. Utilizando diversos suportes, Rick apresenta desde reproduções fotográficas de suas obras em outdoors até séries originais, que têm como temas a própria cidade e suas memórias afetivas.
Também integram a coletânea, instalações bordadas em placas de acrílico, fruto de oficinas em escolas e projetos sociais de João Neiva. A ideia é apostar na interatividade, na qual o público também poderá criar seus próprios bordados.
Para o artista, o bordado, sua grande paixão, é uma das linguagens mais afetuosas. "É pela costura com pontos variados e suportes, que vão desde tecidos a papelões, que me comunico. Acredito que não exista alguém que não tenha uma história ou lembrança com essa técnica. Pode remeter a um paninho familiar guardado na gaveta ou na memória afetiva, a uma cena de alguém bordando em casa ou na vizinhança, ou mesmo a roupa que estamos vestindo", reflete.
Traduzindo de maneira imagética, "Permitir o Afeto", além de outdoors, trará criações para pontos de ônibus; obras interativas na Praça Nossa Senhora do Líbano (Praça da Igreja Matriz); exposição em espaços independentes (Sede do Coletivo Abá Tyba e Confabulando), e uma mostra no Centro Cultural e Museu Ferroviário Professor Eliezer Pereira Ramos. Ao levar os resultados de sua pesquisa e da execução do projeto a diversos pontos da cidade, Rick Rodrigues torna público não apenas suas obras, mas também reflexões geradas a partir delas, evocando memória, afetos e sonhos.
Rick Rodrigues explica que - com o projeto - almeja "criar uma suspensão no cotidiano 'joãoneivense'. Por isso escolhi ruas, pontos de ônibus e praças. É um convite a desviar o olhar, encontrar esses afetos e, quem quiser, ainda poderá bordar na praça", enfatiza.
ATIVIDADES
Além da exposição, há uma série de atividades educativas que incluem rodas de conversa com o artista visual, oficinas de desenho e bordado experimental, e encontros de formação em arte contemporânea para educadores da Rede Municipal, em parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação de João Neiva (SEMED).
Como já citado, pela internet, Rick Rodrigues criou uma galeria virtual (espécie de extensão da exposição), em que compartilha obras como catálogo virtual, textos, material educativo e vídeos.
A experiência digital também contempla podcasts com entrevistas e com textos lidos por convidados, depoimentos e fichas técnicas detalhadas. Para que o visitante se sinta ainda mais imerso no projeto, é possível ouvir a playlist do artista, com músicas e poesias que fazem parte de seu processo criativo.
"PERMITIR O AFETO"
- QUANDO: De terça-feira (26) a 27 de maio
- ONDE: Em diversos pontos da cidade de João Neiva, com visitação gratuita, e pelo site do artista
- LOCAIS DE INTERVENÇÃO EM "PERMITIR O AFETO"
- OBRAS NO PONTO DE ÔNIBUS - PRAÇA DA MATRIZ
- Praça Nossa Senhora do Líbano, em frente à Matriz, Centro, João Neiva. Até 26 de maio
- EXPOSIÇÃO COM OUTDOORS
- LOCAL 1: Av. Negri Orestes, próximo à antiga delegacia e Centro Comunitário, Centro. Até 8 de maio
- LOCAL 2: Av. Negri Orestes, no Centro Comunitário e em frente à E.M.E.F. - Professora Maria Oliria Sarcinelli Campagnaro, Centro. Até 8 de maio
- EXPOSIÇÃO NO MUSEU FERROVIÁRIO E CENTRO CULTURAL "PROFESSOR ELIEZER PEREIRA RAMOS"
- ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 149-45, Centro, João Neiva
- VISITAÇÃO: de 26 abril a 27 de maio de 2022, de segunda a sexta, das 8h às 16h
- EXIBIÇÃO DA OBRA "MONTE NEGRO" E POEMA DE HELDER GUASTTI NA SEDE DO PROJETO CONFABULANDO
- ENDEREÇO: Sede do Projeto Confabulando. Rua Bepim Negri, 240, Bairro de Fátima, João Neiva
- VISITAÇÃO: de 26 abril a 27 de maio, aos sábados, das 8h às 16h. Agendamento por telefone: (27) 9 9509-9822
- EXPOSIÇÃO "ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA TANTO BATE ATÉ QUE FURA"
- ENDEREÇO: Sede do Coletivo Abá Tyba. Rua Vereador Osmar Peixoto, 282, Santa Luzia, João Neiva
- ABERTURA: Terça-feira (26), às 10h
- VISTITAÇÃO: Até 26 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 16h
- EDUCATIVO "PERMITIR O AFETO"
- O QUE É: O programa educativo é oferecido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de João Neiva (SEMED) e direcionado aos educadores do município e demais interessados. Composto por encontros de formação em arte contemporânea, bate-papo com o artista, oficinas e apresentação de resultados obtidos em salas de aula. Contato: [email protected]