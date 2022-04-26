Permitir Afeto: exposição interativa toma conta de vários pontos de João Neiva

Rick Rodrigues lança a exposição interativa "Permitir o Afeto" em João Neiva, a partir de terça (26) Crédito: Divulgação

A arte engajada é a que consegue ser aplicada como instrumento de transformação social. Nessa vibe, usando o espaço urbano como uma espécie de museu a céu aberto, chega a exposição "Permitir o Afeto", que Rick Rodrigues estreia na próxima terça (26) em diversos pontos de João Neiva (interior do ES), como também no em seu site , tendo o bordado como mão de obra.

A ideia é incluir várias áreas do município em uma mostra multidisciplinar. Os espaços estarão conectados pelas linhas de pensamento de Rodrigues. Utilizando diversos suportes, Rick apresenta desde reproduções fotográficas de suas obras em outdoors até séries originais, que têm como temas a própria cidade e suas memórias afetivas.

Também integram a coletânea, instalações bordadas em placas de acrílico, fruto de oficinas em escolas e projetos sociais de João Neiva. A ideia é apostar na interatividade, na qual o público também poderá criar seus próprios bordados.

"Permitir o Afeto" terá mostras em praças, outdoors e escolas públicas Crédito: Divulgação

Para o artista, o bordado, sua grande paixão, é uma das linguagens mais afetuosas. "É pela costura com pontos variados e suportes, que vão desde tecidos a papelões, que me comunico. Acredito que não exista alguém que não tenha uma história ou lembrança com essa técnica. Pode remeter a um paninho familiar guardado na gaveta ou na memória afetiva, a uma cena de alguém bordando em casa ou na vizinhança, ou mesmo a roupa que estamos vestindo", reflete.

Traduzindo de maneira imagética, "Permitir o Afeto", além de outdoors, trará criações para pontos de ônibus; obras interativas na Praça Nossa Senhora do Líbano (Praça da Igreja Matriz); exposição em espaços independentes (Sede do Coletivo Abá Tyba e Confabulando), e uma mostra no Centro Cultural e Museu Ferroviário Professor Eliezer Pereira Ramos. Ao levar os resultados de sua pesquisa e da execução do projeto a diversos pontos da cidade, Rick Rodrigues torna público não apenas suas obras, mas também reflexões geradas a partir delas, evocando memória, afetos e sonhos.

Rick Rodrigues explica que - com o projeto - almeja "criar uma suspensão no cotidiano 'joãoneivense'. Por isso escolhi ruas, pontos de ônibus e praças. É um convite a desviar o olhar, encontrar esses afetos e, quem quiser, ainda poderá bordar na praça", enfatiza.

ATIVIDADES

Além da exposição, há uma série de atividades educativas que incluem rodas de conversa com o artista visual, oficinas de desenho e bordado experimental, e encontros de formação em arte contemporânea para educadores da Rede Municipal, em parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação de João Neiva (SEMED).

Rick Rodrigues leva parte da exposição interativa "Permitir o Afeto" para a internet Crédito: Divulgação

Como já citado, pela internet, Rick Rodrigues criou uma galeria virtual (espécie de extensão da exposição), em que compartilha obras como catálogo virtual, textos, material educativo e vídeos.

A experiência digital também contempla podcasts com entrevistas e com textos lidos por convidados, depoimentos e fichas técnicas detalhadas. Para que o visitante se sinta ainda mais imerso no projeto, é possível ouvir a playlist do artista, com músicas e poesias que fazem parte de seu processo criativo.

"PERMITIR O AFETO"