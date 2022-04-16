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Novo ciclo

Jota Quest anuncia passagem da turnê de 25 anos pelo ES

A partir de julho, a turnê “JOTA 25 - De Volta ao Novo” vai passar por 10 capitais brasileiras. Vitória será roteiro da banda em outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:00

A banda Jota Quest traz sua nova turnê para o ES em outubro
A banda Jota Quest traz sua nova turnê para o ES em outubro Crédito: Divulgação
Após dois anos longe dos palcos, a banda Jota Quest está de volta com a turnê “JOTA 25 - De Volta ao Novo”. Em comemoração aos 25 anos do grupo, os donos do sucesso “Só Hoje” vão passar por 10 capitais brasileiras, incluindo Vitória, a partir de julho. O show em terras capixabas está marcado para o dia 01 de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O anúncio foi feito pela banda em suas redes sociais.
A série de shows pelo Brasil propõe uma viagem “explosiva” pela trajetória musical do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs. Afinal de contas, quem viveu nos anos 1990, certamente, lembra de alguma época com as músicas da banda mineira. Por isso, é a partir de uma experiência audiovisual futurista que o Jota Quest pretende marcar o início de um novo ciclo. A estreia da turnê será em São Paulo, passando depois por Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Vitória, Fortaleza e Belém.
“Mais que celebrar nossos 25 anos de carreira, a “JOTA25” quer celebrar A VIDA. Tantas coisas aconteceram nesta nossa longa caminhada e continuamos por aqui, juntos, fortes e unidos. Há muito o que comemorar! É hora de extravasar geral os sentimentos, agradecer as conquistas, matar as saudades, realizar os sonhos e olhar pra frente”, comemora Flausino.
Com mesma formação desde sua criação em meados dos anos 90, os mineiros – PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino – formam juntos uma “química” única. E é a partir desta simbologia “atômica” que se desenvolverá o conceito e o enredo do novo espetáculo. Cinco amigos, cinco energias, cinco átomos, formando um novo elemento, a molécula “JOTA”. Curiosamente, o “J” é a única letra do alfabeto que não estava “ainda” presente na tabela periódica.
“Esta série de shows será seguramente um passo à frente nos espetáculos da banda. Unindo criatividade e tecnologia, estamos buscando criar uma experiência audiovisual realmente inédita que esperamos, de coração, estar à altura de todo amor destes 5 caras pela banda e de toda a gratidão deles por seus fãs”, comenta Fábio de Lucena, diretor geral do espetáculo.
“Jota Quest é uma banda de conexões. As canções dos caras conectam as pessoas. E é nos shows que isso tudo explode, gerando experiências incríveis. Após 25 anos de presença, essa dinâmica deles acaba por gerar uma viagem pessoal profunda entre o passado, o presente e o futuro dos fãs. É a partir dessa perspectiva sensorial que estamos preparando esta grande festa de energia e emoção.” acrescenta Rafael Conde, diretor criativo da turnê, que terá ainda, roteiros de Eduardo Rios, produção audiovisual do Studio Curva e cenários do renomado Zé Carratu.
Com foco no futuro e repassando a história musical do grupo, novo show será dividido em três “atos” (sólido, líquido e gasoso), emulando conceito clássico dos “estados físicos da matéria”. No repertório, 25 grandes sucessos que embalaram a vida de boa parte dos brasileiros nestas últimas duas décadas e meia, além das novidades de seu 10° álbum de estúdio, em fase de finalização, entre as quais, os singles recentes "A Voz do Coração" e "Imprevisível", e a inédita "Te Ver Superar", confirmada para o mês de maio. A direção musical estará a cargo do próprio grupo em parceria com o músico e produtor paulistano Renato Galozzi.
“A JOTA25 será uma experiência inédita pra gente e pra galera. Estamos voltando com tudo novo pra mais um tanto de vida. Estamos em paz com o futuro. A gente se encontra lá!”, reflete Flausino.
  • Datas/Locais:
  • 02 de Julho | São Paulo - Espaço das Américas
  • 09 de Julho | Rio de Janeiro - Jeunesse Arena
  • 30 de Julho | Porto Alegre - Araújo Viana
  • 20 de Agosto | Belo Horizonte - Expominas
  • 28 de Agosto | Salvador - Concha Acústica
  • 24 de Setembro | Brasília - Ginásio Nilson Nelson
  • 01 de Outubro | Vitória - Patrick Arena
  • 15 de Outubro | Fortaleza - (local a confirmar)
  • 03 de Dezembro | Belém - Náutico Marine Club

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