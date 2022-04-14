Iphan realiza restauro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Iphan

Your browser does not support the audio element. Igreja do Rosário e Solar Monjardim, em Vitória, são restaurados

A semana foi de entregas de restauros de espaços históricos no Espírito Santo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entregou, na última quarta-feira (13), três monumentos simbólicos do estado restaurados: a capela do conjunto arquitetônico e paisagístico do Convento e Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha (ES) , a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vitória, e a Chácara Barão de Monjardim, também situada na capital do estado. No total, foram aproximadamente R$ 1,5 milhão em melhorias.

Com investimento de R$ 350 mil, o Iphan realizou obras de contenção estrutural e conservação da Igreja do Rosário, no município de Vitória (ao fim da escadaria do Rosário, próximo ao restaurante A Oca). Tanto o recurso do Convento da Penha quanto o da Igreja do Rosário são provenientes de Emendas Parlamentares.

As melhorias devolvem a Igreja aos fiéis e turistas, já que celebrações e visitações estavam suspensas desde maio de 2019 devido aos riscos no acesso. O escopo das intervenções contemplou a resolução de problemas estruturais dos muros, serviços no sistema de drenagem, recuperação da rampa metálica e das alvenarias, pintura externa, instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, entre outras ações.

Tombada em 1946, a igreja está inscrita no Livro do Tombo Histórico do Iphan. A construção do templo foi iniciada em 1765. Na época, encontrava-se afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória e a entrada principal do templo era voltada para o mar.

De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo dos anos, a edificação testemunhou o crescimento da cidade ao redor sem deixar de permanecer como um marco para os capixabas. Situada no alto de uma longa escadaria, o templo se destaca na paisagem de Vitória.

CASA E CHÁCARA BARÃO DE MONJARDIM

O Instituto também concluiu o evento na Casa e Chácara Barão de Monjardim. O monumento abriga o Museu Solar Monjardim, único museu federal localizado no estado e primeiro bem tombado pelo Iphan no Espírito Santo. Atualmente, o bem é administrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O Ibram disponibilizou R$ 775 mil em verbas para o restauro, que foi executado pelo Iphan.

Iphan realiza restauro da Casa e Chácara Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Divulgação/Iphan

Inscrito em 1940 no Livro do Tombo das Belas Artes do Iphan, o bem Casa e Chácara Barão de Monjardim compõe um conjunto urbano remanescente da Fazenda Jucutuquara, importante produtora de cana de açúcar e demais gêneros de subsistência que abasteciam a ilha de Vitória entre os séculos XVII e XIX. Construída nas últimas duas décadas do século XVIII, a residência foi erguida estrategicamente em relevo alto. Devido à localização, servia de ponto de referência para viajantes e possibilitava o controle sobre o engenho e a senzala.

Transmitido por herança, no século XIX o imóvel passou a ser a residência oficial da família Monjardim. Agora, o museu disponibiliza acervo característico do cotidiano de uma família abastada do século XIX, com mobiliário, arte sacra, indumentária, armaria, estatuária, entre outras tipologias. Trata-se do único exemplar da arquitetura rural datada do período colonial no Espírito Santo.

Iphan realiza restauro da Casa e Chácara Barão de Monjardim Crédito: Divulgação/Iphan

CONVENTO DA PENHA

O Iphan, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo, também investiu R$ 400 mil na restauração da capela do Convento da Penha. O espaço é um dos mais reconhecidos pontos turísticos capixabas, sendo um dos primeiros santuários do Brasil. Ponto de interesse histórico e devoção religiosa, o monumento atrai mais de três milhões de visitantes ao ano.

Capela do Convento da Penha restaurada Crédito: Ricardo Medeiros

Para garantir a integridade física desse bem cultural, assim como a preservação de seus elementos arquitetônicos, os serviços de manutenção se desdobraram nas recuperações do forro, do piso e dos sinos da capela, além de pintura interna.

Outras melhorias foram o projeto de instalações elétricas e o projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), bem como a atualização do levantamento arquitetônico. Além disso, também foram executados trabalhos de manutenção corretiva e preventiva do sistema elétrico e automação da iluminação cênica.

Equipe de arqueólogos escavam área do Convento da Penha Crédito: Iphan

Outro destaque das intervenções foi a pesquisa arqueológica, que atraiu a atenção da comunidade local. Foi identificada uma extensa camada de aterro, com presença de diversos materiais construtivos e cerâmica utilitária de diversas épocas. Os resultados da pesquisa estão em processo de análise e interpretação dos dados. Posteriormente, tais informações também serão redigidas em formato de material educativo a fim de compartilhar o conhecimento com a sociedade de modo amplo.

Com as melhorias, a capela integra as celebrações da Festa da Penha, uma das datas mais importantes para visitantes e moradores que frequentam o monumento.

Piso da capela do Convento Crédito: Ricardo Medeiros

Capela do Convento da Penha é reaberta após obras de restauro Crédito: Ricardo Medeiros

Capela do Convento da Penha é reaberta após obras de restauro Crédito: Ricardo Medeiros