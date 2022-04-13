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Reaberta nesta quarta (13)

Veja como ficou a capela do Convento da Penha após restauração em Vila Velha

Comandada pelo instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a reforma começou em fevereiro e teve investimentos de R$ 400 mil
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:42

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:42

Capela do Convento da Penha é reaberta após obras de restauro

Após meses em obras, a capela do Convento da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória, ficou pronta e foi reaberta ao público nesta quarta-feira (13). A restauração, sob comando do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), teve investimento de R$ 400 mil e contemplou o piso de madeira, as paredes e os sinos do monumento turístico.
Segundo o Iphan, a última vez que o convento passou por um processo semelhante foi entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011, quando o altar-mor foi restaurado. Desta vez, não foram alteradas cores ou disposição de imagens no local, e a restauração contemplou o piso de madeira, as paredes e os sinos do monumento turístico.
Já a imagem de Jesus Cristo recebeu um nivelamento, tampando os buracos feitos pelos cupins. Foi usado um produto líquido branco. Preenchidos os buracos, foi feita uma pintura especial, mantendo as cores originais.

FESTA DA PENHA

A reabertura do local ocorre dias antes do início das celebrações da Festa da Penha 2022. A 452ª edição do evento religioso mais tradicional do Espírito Santo será realizada entre os dias 17 e 25 de abril de forma presencial após duas edições exclusivamente on-line.

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