Novamente presencial, Festa da Penha divulga a programação

FERIADOS
PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022
- Dia 09 - 18h: Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha
- Dia 10 - 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra
- Dia 16 - 9h: Instalação do terço Gigante no Campinho
Tema do dia: Saúde para todos
5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)
16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Tema do dia: Saúde do corpo
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho 19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Tema do dia: Saúde emocional
7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Tema do dia: Saúde da fé
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
11h - Visita da Imagem da Santa a Cariacica
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha
Tema do dia: Saúde das relações
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
10h - Plantio muda de árvore, presencial no Convento
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 5º. Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Tema do dia: Saúde do planeta
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) 14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
17h à meia-noite – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
17h - Romaria dos Ciclistas da Serra - Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe
18h - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) - Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra
19h30 - Vigília com a Juventude durante toda a noite - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação
7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha
8h – Remaria, Concentração Praia da Costa
9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho
10h - Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES
10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário;
10h - Romaria dos Adolescentes - Concentração Portão do Convento
11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
18h - Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória
23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha
Tema do dia: Saúde integral
5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha
17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha
19h - Show musical – Parque da Prainha Vila Velha
Dia de Nossa Senhora da Penha
00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 09h e 12h - Missas na Capela (Comunidade Franciscana) - Capela do Convento
07h – Missa - CRB e Seminário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
08h - Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
08h - Romaria dos Conguistas - Saída portão do Convento
10h – Missa - Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
17h - Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha