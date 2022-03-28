Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Religiosidade

Novamente presencial, Festa da Penha divulga a programação

O maior evento religioso do Estado acontece entre os dias 17 e 25 de abril e marcará o retorno dos fiéis, inclusive nas tradicionais romarias

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:47
Convento da Penha, em Vila Velha
Após dois anos, a Festa da Penha voltará a ser realizada presencialmente no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Novamente presencial, Festa da Penha divulga a programação
Retornando ao modelo presencial após dois anos, a Festa da Penha divulgou a programação oficial para a maior celebração religiosa do Espírito Santo, que acontece entre os dias 17 a 25 de abril, incluindo missas no campinho, na Prainha, em Vila Velha, além de romarias e outras.
De acordo com a comissão organizadora, a 452ª Festa da Penha marcará o retorno dos fiéis aos tradicionais locais de celebração, o que é bastante comemorado por quem é devoto de Nossa Senhora da Penha, que tem como tema na edição atual "Saúde dos enfermos, rogai por nós".

Veja Também

De missas a romarias, Festa da Penha 2022 será totalmente presencial

Festa da Penha 2022 terá programação on-line e presencial

Festa da Penha vira divisor de águas na vida de fiéis

"Estamos divulgando a programação, fazendo esse convite para que os fiéis celebrem o amor e a fé em Nossa Senhora, amparados nas avaliações técnicas das autoridades de saúde para que não coloquemos a saúde da nossa população em risco. Manteremos também a versão on-line, para chegar a todos os lares levando a mensagem do evangelho. É tempo de seguirmos em comunhão em oração para que Maria continue cuidando de nós", diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.
O padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa, destaca a amplitude do evento - a Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba..
“É um evento religioso e também cultural, de todo o Espírito Santo. Uma das mais antigas manifestações populares do país, com 452 anos. Nossas dioceses em todo o Estado estão envolvidas, os romeiros estão ansiosos, a população anseia por esse momento. É grande a expectativa de juntos fazermos uma linda festa, de reencontro, retomada e muita fé”, diz.

FERIADOS

Vale destacar que, entre os dias da festa, haverá dois feriados: 21, que é nacional, Dia de Tiradentes, e o outro dia 25, feriado estadual de Nossa Senhora da Penha. Com isso, a expectativa é que público esteja ainda mais presente na programação do evento.
O evento é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha. Tem o patrocínio do Banestes e da Cesan e o apoio da Vale, Arcelor Mittal e Rede Gazeta, além dos apoios institucionais da Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura da Serra e Governo do Estado do Espírito Santo.

PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022

  • Dia 09 - 18h: Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha
  • Dia 10 - 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra
  • Dia 16 - 9h:  Instalação do terço Gigante no Campinho

Tema do dia: Saúde para todos

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
 7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)
 16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 17, domingo - 1º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do corpo

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho 19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 18, segunda - 2º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde emocional

7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 19, terça - 3º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
11h - Visita da Imagem da Santa a Cariacica
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha

Dia 20, quarta - 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
10h - Plantio muda de árvore, presencial no Convento
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 5º. Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 21, quinta - 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) 14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
17h à meia-noite – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
17h - Romaria dos Ciclistas da Serra - Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe
18h - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) - Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra
19h30 - Vigília com a Juventude durante toda a noite - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 22, sexta - 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação

7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha
8h – Remaria, Concentração Praia da Costa
9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho
10h - Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES
10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário;
10h - Romaria dos Adolescentes - Concentração Portão do Convento
11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
18h - Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória
23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha

Dia 23, sábado - 7º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde integral

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha
17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha
19h - Show musical – Parque da Prainha Vila Velha

Dia 24, domingo - 8º dia do Oitavário

Dia de Nossa Senhora da Penha

00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 09h e 12h - Missas na Capela (Comunidade Franciscana) - Capela do Convento
07h – Missa - CRB e Seminário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
08h - Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
08h - Romaria dos Conguistas - Saída portão do Convento
10h – Missa - Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
17h - Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha

Dia 25, segunda-feira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Festa da Penha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/05/2026
Editais e Avisos - 03/05/2026
Imagem BBC Brasil
Shakira no Rio: as imagens do show em 'Lobacabana'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados