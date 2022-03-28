Após dois anos, a Festa da Penha voltará a ser realizada presencialmente no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Novamente presencial, Festa da Penha divulga a programação

17 a 25 de abril, incluindo missas no campinho, na Prainha, em Retornando ao modelo presencial após dois anos, a Festa da Penha divulgou a programação oficial para a maior celebração religiosa do Espírito Santo, que acontece entre os dias, incluindo missas no campinho, na Prainha, em Vila Velha , além de romarias e outras.

De acordo com a comissão organizadora, a 452ª Festa da Penha marcará o retorno dos fiéis aos tradicionais locais de celebração, o que é bastante comemorado por quem é devoto de Nossa Senhora da Penha, que tem como tema na edição atual "Saúde dos enfermos, rogai por nós".

"Estamos divulgando a programação, fazendo esse convite para que os fiéis celebrem o amor e a fé em Nossa Senhora, amparados nas avaliações técnicas das autoridades de saúde para que não coloquemos a saúde da nossa população em risco. Manteremos também a versão on-line, para chegar a todos os lares levando a mensagem do evangelho. É tempo de seguirmos em comunhão em oração para que Maria continue cuidando de nós", diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.

O padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa, destaca a amplitude do evento - a Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba..

“É um evento religioso e também cultural, de todo o Espírito Santo. Uma das mais antigas manifestações populares do país, com 452 anos. Nossas dioceses em todo o Estado estão envolvidas, os romeiros estão ansiosos, a população anseia por esse momento. É grande a expectativa de juntos fazermos uma linda festa, de reencontro, retomada e muita fé”, diz.

FERIADOS

Vale destacar que, entre os dias da festa, haverá dois feriados: 21, que é nacional, Dia de Tiradentes, e o outro dia 25, feriado estadual de Nossa Senhora da Penha. Com isso, a expectativa é que público esteja ainda mais presente na programação do evento.

O evento é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha. Tem o patrocínio do Banestes e da Cesan e o apoio da Vale, Arcelor Mittal e Rede Gazeta , além dos apoios institucionais da Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura da Serra e Governo do Estado do Espírito Santo.

PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022

Dia 09 - 18h: Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha

- 18h: Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha Dia 10 - 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra

- 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra Dia 16 - 9h: Instalação do terço Gigante no Campinho

Tema do dia: Saúde para todos 5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)

16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 17, domingo - 1º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do corpo 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho 19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 18, segunda - 2º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde emocional 7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 19, terça - 3º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

11h - Visita da Imagem da Santa a Cariacica

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha Dia 20, quarta - 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

10h - Plantio muda de árvore, presencial no Convento

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 5º. Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 21, quinta - 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) 14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento

15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17h à meia-noite – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

17h - Romaria dos Ciclistas da Serra - Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe

18h - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) - Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra

19h30 - Vigília com a Juventude durante toda a noite - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 22, sexta - 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação 7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração Praia da Costa

9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10h - Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES

10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário;

10h - Romaria dos Adolescentes - Concentração Portão do Convento

11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h - Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória

23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha Dia 23, sábado - 7º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde integral 5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h - Show musical – Parque da Prainha Vila Velha Dia 24, domingo - 8º dia do Oitavário