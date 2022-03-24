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Celebração no ES

De missas a romarias, Festa da Penha 2022 será totalmente presencial

Apesar da decisão, quem não puder comparecer presencialmente poderá conferir a festa on-line. Celebração será realizada entre os dias 17 e 25 de abril
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mar 2022 às 17:53

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:53

Data: 29/04/2019 - ES - VIla Velha - Festa da Penha - Missa de encerramento no Parque da Prainha - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha, em 2019 Crédito: Vitor Jubini
Quase três anos depois, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil, voltará a ter programação totalmente presencial neste ano. Os fiéis e devotos poderão, enfim, voltar ao campinho do Convento da Penha na celebração, que será realizada entre os dias 17 e 25 de abril. Com as regras estabelecidas pelo governo do Estado, o uso de máscara não será obrigatório, apenas recomendado, caso Vila Velha esteja classificada em riso baixo ou muito baixo no Mapa de Risco da Covid-19.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (24) pela Comissão Organizadora, que informou ainda que vai manter a celebração de maneira on-line de forma paralela à programação presencial. Segundo a organização, a decisão pelas missas e romarias presenciais foi tomada após diálogos com representantes do governo estadual. A programação completa será divulgada na próxima segunda-feira (28).
A edição 452 do evento, que acontece em 2022, tem o tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós", trecho da Ladainha de Nossa Senhora. A escolha é uma alusão à retomada com cautela durante a pandemia. A preparação para homenagens à padroeira dos capixabas começou em agosto do ano passado.
Nos dois anos anteriores, a festa ocorreu com restrições devido à pandemia da Covid-19. Em 2020, a decisão aconteceu dias antes do início da Festa da Penha, que estava completando 450 anos. As transmissões das missas foram feitas pela internet. Em 2021 não foi diferente, com uma programação em formato virtual. Agora, com um novo cenário da pandemia e com uma ampla cobertura vacinal, a decisão tomada permite que os fiéis ocupem o Convento da Penha.

IMAGENS DE ARQUIVO RELEMBRAM A FESTA DA PENHA EM ANOS ANTERIORES:

Uma viagem em fotos pela Festa da Penha

De missas a romarias, Festa da Penha 2022 será totalmente presencial

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