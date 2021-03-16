Por causa da pandemia, Festa da Penha de 2021 será em formato virtual

Convento da Penha vazio no encerramento da Festa da Penha em 2020: formato virtual será mantido Crédito: Fernando Madeira

A celebração, realizada de 4 a 12 de abril, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha. De acordo com o guardião, o Frei Paulo Roberto Oliveira, a comissão organizadora chegou a pensar em um evento com formato híbrido, com a presença reduzida de fiéis nas missas realizadas no campinho.

A decisão, porém, foi optar somente pelo modelo virtual, reforçando o pedido das autoridades governamentais para que as pessoas fiquem em casa e mantenham o isolamento social necessário para conter a propagação da Covid-19.

"Queremos reforçar a mensagem para que as pessoas, à medida do que for possível e de acordo com as orientações a partir do mapa de risco, se resguardem em seus lares, protegendo a si mesmas, suas famílias, amigos e mesmo aqueles que elas sequer conhecem, mas que são seus irmãos em Cristo", enfatizou Frei Paulo Roberto.

O guardião do Convento acrescentou que entende como oportuno a Festa da Penha manifestar solidariedade tanto às famílias enlutadas, quanto às equipes multidisciplinares dos hospitais que estão cuidando dos infectados. "Por eles rezaremos. Ano passado a pandemia era uma ameaça, hoje trata-se de uma realidade mais devastadora do que poderíamos imaginar."

A comissão organizadora do evento, que chega a sua 451ª edição, continuará apostando nas plataformas digitais para levar uma mensagem de fé e esperança aos fiéis do Espírito Santo.

“Acreditamos no desejo do capixaba em manifestar o seu carinho à padroeira do Estado e no sucesso do evento virtual, que teve mais de 1,3 milhão de interações apenas nas redes sociais do Convento da Penha em sua primeira edição, em 2020”, finalizou o religioso.

FESTA DA PENHA - 2021 / PROGRAMAÇÃO

DOMINGO - 04 de abril

12h - Terço/Consagração

15h – Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa de Abertura do Oitavário





SEGUNDA - 05 de abril

06h – Bênção do dia

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa





TERÇA - 06 de abril

06h – Bênção do dia

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa





QUARTA - 07 de abril

06h – Bênção do dia

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa





QUINTA - 08 de abril

06h – Bênção do dia

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa





SEXTA - 09 de abril

06h – Bênção do dia

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa





SÁBADO - 10 de abril

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

19h – Romaria das Famílias (Transmissão dentro do programa Salve Mãe das Alegrias)





DOMINGO - 11 de abril

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

SEGUNDA - 12 de abril

12h - Terço/Consagração

14h30 – Programa Salve Mãe das Alegrias

17h – Missa de Encerramento