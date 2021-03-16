Por causa da pandemia, Festa da Penha de 2021 será em formato virtual

A exemplo do ano anterior, e por conta do agravamento da pandemia de Covid-19, a tradicional Festa da Penha - maior evento religioso do Espírito Santo - vai acontecer em formato virtual e interativo.
A celebração, realizada de 4 a 12 de abril, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha. De acordo com o guardião, o Frei Paulo Roberto Oliveira, a comissão organizadora chegou a pensar em um evento com formato híbrido, com a presença reduzida de fiéis nas missas realizadas no campinho.
A decisão, porém, foi optar somente pelo modelo virtual, reforçando o pedido das autoridades governamentais para que as pessoas fiquem em casa e mantenham o isolamento social necessário para conter a propagação da Covid-19.
"Queremos reforçar a mensagem para que as pessoas, à medida do que for possível e de acordo com as orientações a partir do mapa de risco, se resguardem em seus lares, protegendo a si mesmas, suas famílias, amigos e mesmo aqueles que elas sequer conhecem, mas que são seus irmãos em Cristo", enfatizou Frei Paulo Roberto.
O guardião do Convento acrescentou que entende como oportuno a Festa da Penha manifestar solidariedade tanto às famílias enlutadas, quanto às equipes multidisciplinares dos hospitais que estão cuidando dos infectados. "Por eles rezaremos. Ano passado a pandemia era uma ameaça, hoje trata-se de uma realidade mais devastadora do que poderíamos imaginar."
A comissão organizadora do evento, que chega a sua 451ª edição, continuará apostando nas plataformas digitais para levar uma mensagem de fé e esperança aos fiéis do Espírito Santo.
“Acreditamos no desejo do capixaba em manifestar o seu carinho à padroeira do Estado e no sucesso do evento virtual, que teve mais de 1,3 milhão de interações apenas nas redes sociais do Convento da Penha em sua primeira edição, em 2020”, finalizou o religioso.
FESTA DA PENHA - 2021 / PROGRAMAÇÃO
- DOMINGO - 04 de abril
- 12h - Terço/Consagração
- 15h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa de Abertura do Oitavário
- SEGUNDA - 05 de abril
- 06h – Bênção do dia
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 19h30 – Missa
- TERÇA - 06 de abril
- 06h – Bênção do dia
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 19h30 – Missa
- QUARTA - 07 de abril
- 06h – Bênção do dia
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 19h30 – Missa
- QUINTA - 08 de abril
- 06h – Bênção do dia
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 19h30 – Missa
- SEXTA - 09 de abril
- 06h – Bênção do dia
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 19h30 – Missa
- SÁBADO - 10 de abril
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 19h – Romaria das Famílias (Transmissão dentro do programa Salve Mãe das Alegrias)
- DOMINGO - 11 de abril
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
- SEGUNDA - 12 de abril
- 12h - Terço/Consagração
- 14h30 – Programa Salve Mãe das Alegrias
- 17h – Missa de Encerramento
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.