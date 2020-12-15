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Leonel Ximenes

Festa da Penha volta a ter o terço gigante em 2021

Símbolo da devoção mariana não foi instalado no Convento neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 11:31

Públicado em 

15 dez 2020 às 11:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Terço Gigante da Festa da Penha: tradição vai fazer 23 anos
O terço gigante da Festa da Penha: tradição vai fazer 23 anos Crédito: Franciscanos
Ausente neste ano por causa da pandemia de Covid-19, a tradição do terço gigante estará de volta à Festa da Penha em 2021. Idealizador da homenagem à santa, o médico Osmar Sales planeja uma decoração inspirada no tema da 451ª edição da festa da padroeira do Estado, “Vosso Olhar a Nós Volvei”.
“Estamos na fase de composição de ideias e trabalharemos dentro do tema da ternura e do cuidado de Maria e seu envolvimento com a humanidade. Passamos por um momento de sofrimento e perda de pessoas queridas. E quando estamos assim, nada nos acalenta mais do que o colo materno. O olhar da mãe também é seu colo, onde estamos seguros. Essa é nossa ideia”, adianta Osmar, que mantém a tradição que vai completar 23 anos.
Na busca de traduzir esse sentimento no terço gigante, a intenção é representar o coração misericordioso de Jesus dentro da cruz, que vai ganhar um aspecto de acolhimento, não de sofrimento. Dentro do coração, a humanidade será retratada por um globo com as nações do planeta. Já as contas do terço deverão refletir a luz, traduzida na esperança que não devemos perder.

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O material será confeccionado com laminado. Osmar explica que outra possibilidade é trabalhar a coroa de espinhos, com o objetivo de destacar o sofrimento para alcançarmos a vitória. As duas opções estão em estudo.
A confecção do terço, propriamente dita, deverá começar a partir de janeiro e a montagem da peça nas palmeiras será, como é tradição, no Sábado de Aleluia, que no próximo ano será no dia 3 de abril. Cerca de 20 pessoas são voluntárias na confecção do terço. Elas trabalham de suas próprias casas na produção dos materiais.
Osmar Sales, José Freitas e Inis Brunelli trabalharam na confecção do terço gigante erguido no Convento da Penha, na Festa da Penha de 2019.
O médico Osmar Sales (de óculos) e os voluntários José Freitas e Inis Brunelli trabalham na confecção do Terço Gigante para a  Festa da Penha de 2019 Crédito: Acervo Rede Gazeta/Bernardo Coutinho
O primeiro terço gigante foi montado pelo médico em 1998, na tentativa de criar um terço semelhante ao grande símbolo mariano presente na missa celebrada pelo papa João Paulo II, quando o pontífice esteve no Rio de Janeiro, em 1997.
Naquela época, ao confeccioná-lo, o terço ficou muito pesado e não conseguiu ser erguido com balões de gás hélio. Na ocasião, o símbolo acabou sendo carregado pelas devotas durante a Romaria das Mulheres e em seguida, com permissão de um frade franciscano do Convento, o médico o pendurou nas palmeiras no campinho.
Já em 1998, Osmar decidiu novamente fazer o terço, tradição que se mantém viva até hoje e que só foi interrompida na última edição da festa. A ideia, explica o médico, é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica, uma espécie de “catequese” popular.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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