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Devido à pandemia

Festa da Penha será virtual em 2021 no ES. Veja os detalhes

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (11), serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:08

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:08

Convento da Penha vazio no encerramento da Festa da Penha. A missa que anuncia o fim das festividades será sem público.
Convento da Penha vazio durante a Festa da Penha, em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Assim como foi em 2020, conforme já havia sido antecipado pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a Festa da Penha 2021 também acontecerá em formato virtual. As celebrações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo acontecem de 4 e 12 de abril do ano que vem, com todos os cuidados por conta da pandemia do coronavírus. Durante o lançamento da festa nesta sexta-feira (11), também de forma virtual, o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto, afirmou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde.
De acordo com o Frei, entre as atividades presenciais estão a abertura do Oitavário e a festa de encerramento, com controle de público. Já as missas vespertinas, a recitação do terço e a Consagração à Nossa Senhora serão realizadas diariamente em formato online, além do "Programa Salve Mãe das Alegrias", que terá notícias e entrevistas.
"As atividades presenciais, como a abertura do Oitavário e a missa de encerramento, entre outras, acontecerão com controle de público, em número de participação conforme orientação das autoridades sanitárias. Mas toda a programação, inclusive a que tiver público, será transmitida em nossas redes e nos canais dos veículos de comunicação parceiros do evento", explicou o guardião do Convento.

TEMA DA FESTA REMETE AO USO DE MÁSCARAS

O tema da Festa em 2021 é "Vosso olhar a nós Volvei", em alusão ao canto tradicional da devoção Mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre o povo. Segundo o Frei Paulo Roberto, em tempos de rosto coberto pela máscara, o olhar adquire relevância especial.
"Neste novo normal, mascarado e com distanciamento, os olhos reforçam sua missão própria de serem o espelho da alma e, através deles, as pessoas aprendem a sorrir, a acolher, a cumprimentar, a abraçar, a demonstrar afeto e atenção", defende.
"Os olhos são provocados a abandonar a cultura da indiferença e da invisibilidade para se tornarem caminho de encontro, comunhão e aproximação entre as pessoas. O olhar de Nossa Senhora em seus diversos ensinamentos também estará presente nos temas escolhidos para o Oitavário durante os dias de homenagem à Padroeira"
Frei Paulo Roberto - Guardião do Convento da Penha
Outra novidade é a presença da imagem de Nossa Senhora da Penha mais lúdica, elaborada para estar presente nas peças de comunicação alusivas à Festa com a finalidade de criar empatia com o público de todas as idades, em especial os mais jovens.

Festa da Penha: as belezas do Convento que o coronavírus não vai ofuscar

FORMATO VIRTUAL

Em 2020, ao completar 450 anos de existência, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e uma das maiores festas marianas do Brasil, precisou se reinventar. Em cerca de 15 dias, a Festa foi produzida e realizada em formato virtual e interativo pela primeira vez.
Durante o evento, foram mais de 1.338.220 interações nas páginas das redes sociais do Convento, com participações de diversas cidades do Espírito Santo, do Brasil e até de países do exterior.
"O formato virtual e interativo é um caminho sem volta para o futuro e na forma de divulgar o Evangelho e o amor de Nossa Senhora das Alegrias", avaliou o Frei.

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