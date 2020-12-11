Festa da Penha será virtual em 2021 no ES. Veja os detalhes

Convento da Penha vazio durante a Festa da Penha, em 2020 Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta, a Festa da Penha 2021 também acontecerá em formato virtual. As celebrações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo acontecem de 4 e 12 de abril do ano que vem, com todos os cuidados por conta da guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto, afirmou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde. Assim como foi em 2020, conforme já havia sido antecipado pelo colunista Leonel Ximenes , de, a. As celebrações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo acontecem de 4 e 12 de abril do ano que vem, com todos os cuidados por conta da pandemia do coronavírus . Durante o lançamento da festa nesta sexta-feira (11), também de forma virtual, o, afirmou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde.

De acordo com o Frei, entre as atividades presenciais estão a abertura do Oitavário e a festa de encerramento, com controle de público. Já as missas vespertinas, a recitação do terço e a Consagração à Nossa Senhora serão realizadas diariamente em formato online, além do "Programa Salve Mãe das Alegrias", que terá notícias e entrevistas.

"As atividades presenciais, como a abertura do Oitavário e a missa de encerramento, entre outras, acontecerão com controle de público, em número de participação conforme orientação das autoridades sanitárias. Mas toda a programação, inclusive a que tiver público, será transmitida em nossas redes e nos canais dos veículos de comunicação parceiros do evento", explicou o guardião do Convento.

TEMA DA FESTA REMETE AO USO DE MÁSCARAS

O tema da Festa em 2021 é "Vosso olhar a nós Volvei", em alusão ao canto tradicional da devoção Mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre o povo. Segundo o Frei Paulo Roberto, em tempos de rosto coberto pela máscara, o olhar adquire relevância especial.

"Neste novo normal, mascarado e com distanciamento, os olhos reforçam sua missão própria de serem o espelho da alma e, através deles, as pessoas aprendem a sorrir, a acolher, a cumprimentar, a abraçar, a demonstrar afeto e atenção", defende.

"Os olhos são provocados a abandonar a cultura da indiferença e da invisibilidade para se tornarem caminho de encontro, comunhão e aproximação entre as pessoas. O olhar de Nossa Senhora em seus diversos ensinamentos também estará presente nos temas escolhidos para o Oitavário durante os dias de homenagem à Padroeira" Frei Paulo Roberto - Guardião do Convento da Penha

Outra novidade é a presença da imagem de Nossa Senhora da Penha mais lúdica, elaborada para estar presente nas peças de comunicação alusivas à Festa com a finalidade de criar empatia com o público de todas as idades, em especial os mais jovens.

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FORMATO VIRTUAL

Em 2020, ao completar 450 anos de existência, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e uma das maiores festas marianas do Brasil, precisou se reinventar. Em cerca de 15 dias, a Festa foi produzida e realizada em formato virtual e interativo pela primeira vez.

Durante o evento, foram mais de 1.338.220 interações nas páginas das redes sociais do Convento, com participações de diversas cidades do Espírito Santo, do Brasil e até de países do exterior.