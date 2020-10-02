Menina vai plantar na mata do Convento árvore que ganhou de presente quando nasceu

Pietra com a muda de jequitibá na garagem do prédio onde mora, na Mata da Praia Crédito: Leila Maria Casagrande

Aos nascer, em 2012, a menina Pietra Casagrande Schettino ganhou dos seus pais um presente pouco comum: uma muda de jequitibá-rosa plantada dois anos antes. Árvore símbolo do Espírito Santo reconhecida por uma lei estadual de 2000, o jequitibá será plantado neste domingo (4), dia de São Francisco, às 10h30, na mata do Convento da Penha

O singelo ato de plantar uma muda tem uma dimensão muito especial na vida do professor da Ufes e ambientalista Luiz Fernando Schettino, pai de Petra. “Ensinamos nossa filha a amar a natureza e, de modo especial, esta árvore de jequitibá, que ela ama e conversa com ela. É motivo de alegria perceber o amor de um ser humano por outro, o que é importante para o equilíbrio ambiental”, ensina o orgulhoso pai.

A presenteada que agora vai dar o seu presente quer fazer do plantio no Convento um acontecimento marcante em sua vida. “A árvore vai ficar feliz na floresta do Convento porque aqui em casa não tem mais espaço. Ela vai ter novas amigas e eu sempre vou visitá-la para ela ficar gigante”, promete Pietra, que levará alguns amigos para ajudar no plantio neste domingo

Para a estudante, que já tem consciência ambiental cultivada em casa, o jequitibá será morada de muitos animais: “A árvore receberá passarinhos, borboletas, abelhas, todos podem ir lá também. Ela ficará bem feliz”.

Coordenador de um projeto de extensão em Educação Ambiental na Ufes, Schettino conta que a muda de jequitibá-rosa foi produzida a partir de sementes provenientes do Sul do Estado . A árvore, que atualmente tem 2,2 metros de altura foi plantada em saco plástico e cuidada dentro do apartamento da família, na Mata da Praia, em Vitória.

Com o crescimento da muda, o jequitibá-rosa foi plantado em vários vasos, sucessivamente trocados, conforme o crescimento da planta. Hoje a muda está se desenvolvendo na garagem do condomínio, em condições que não são as ideias por causa da pouca luminosidade.

O jequitibá será plantado na mata do Convento da Penha com a presença também de Leila Maria Casagrande, a mãe de Pietra, além do guardião do templo, o frei Paulo Roberto, que autorizou o plantio. São Francisco, considerado uma santo “ecológico” pelo seu amor às plantas e aos animais, é o padroeiro da Ordem Franciscana, que administra o mais importante símbolo religioso do ES.

No local, será afixada uma placa para marcar o ato. O texto da placa começa com uma homenagem à padroeira do Espírito Santo: “Uma árvore e uma poesia para Nossa Senhora da Penha e para a humanidade”.

A placa que será afixada no local do plantio, na mata do Convento Crédito: Leila Maria Casagrande

Segundo o Blog do Mata Nativa, o jequitibá-rosa pertencente à família Lecythidaceae e, além do Espírito Santo, é árvore símbolo do Estado de São Paulo. Por ser muito imponente e bonita, seu nome foi dado a alguns palácios, ruas e cidades. No Espírito Santo ela tem seu próprio dia que é comemorado em 21 de setembro. No território capixaba também foi encontrada a maior árvore de jequitibá-rosa já vista, com circunferência de 11,85 metros.