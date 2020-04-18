Vídeo: devota se veste de Nossa Senhora da Penha para homenagem no ES

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Responsável por reunir milhões de fiéis todos os anos, a Festa da Penha precisou se reinventar neste ano por causa do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus . A 450ª edição do evento acontece de forma digital, mas a modalidade virtual não desanimou nem um pouco os devotos de Nossa Senhora da Penha. Prova disso é Rosa Maioli, de 59 anos, que é exemplo de que a fé também está bombando no mundo da web.

Em vídeo, gravado na última sexta (17), a moradora de Cariacica surge cantando na varanda da própria casa. A música é a consagração de Nossa Senhora da penha, padroeira do Espírito Santo

II:

Devota da santa há mais de 50 anos, Rosa diz que gastou menos de duas horas entre o surgimento da ideia e a gravação reza. "Pedi roupas emprestadas a algumas amigas, me vesti e pedi ao meu genro para filmar. Ele é pastor e mora no prédio da frente. Assim que tive a ideia falei no grupo da comunidade, pedi que os fiéis fossem para as janelas. Disse que teria uma surpresa às 14h", conta.

Segundo ela, em meio ao surto da Covid-19, que tem alterado a rotina de muitos capixabas, a ideia era confortar os vizinhos. "Só de falar sobre o vídeo estou arrepiada. Estamos vivendo um momento muito triste, nossas estradas estão estreitas, não sabemos o que vem por aí. O pessoal anda muito nervoso, minha ideia era levar um pouco de amor e paz", relata.

"Independentemente da crença, tenha fé. Se você é católico, não tenha medo. É o tempo de Deus. A pandemia veio no momento de quaresma, tempo de conversão. Um momento de as pessoas se ajudarem" Rosa Maioli - Devota

Os vizinhos participaram de forma ativa da oração e a capixaba teve ainda mais sentimento de missão cumprida. "Acho que consegui atingir meu objetivo. Cheguei a gaguejar, o pessoal na janela batendo palma... Fiquei muito emocionada", completa.

"Minha Festa da Penha neste ano será na internet, nas redes sociais. É mais uma oportunidade para repensarmos o uso da web. Agora é momento de coisas boas. Acompanho tudo!" Rosa Maioli - Devota

FESTA DA PENHA 2020