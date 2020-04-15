Relembre os melhores momentos da Festa da Penha de 2019

Fiéis se reúnem no campinho para acompanhar a missa de encerramento da Festa da Penha 2019 Crédito: Acervo Rede Gazeta/Vitor Jubini

A tradicional Festa da Penha completa em 2020 seus 450 anos de homenagens à padroeira do Estado. Devido a pandemia do novo coronavírus, o maior evento religioso do Espírito Santo precisou se reinventar e, pela primeira vez na história, o evento chegou aos fiéis de forma virtual e interativa.

Em 2019, o tema escolhido foi Eis aqui a serva do Senhor. Uma homenagem a Maria, que ao receber a notícia, por um anjo, de que seria a mãe de Jesus, aceitou o milagre.

Com foco maior na juventude, a festividade do ano passado contou com mais de 400 voluntários distribuídos em 11 equipes.

Entre romarias, missas, oitavários, shows e vigílias, a Festa da Penha de 2019 reuniu na cidade de Vila Velha cerca de dois milhões de fiéis e devotos. Confira abaixo um vídeo com os melhores momentos desta celebração: