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Relembre os melhores momentos da Festa da Penha de 2019

Entre romarias, missas, shows e vigílias, a celebração do ano passado reuniu cerca de dois milhões de fiéis em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 14:54

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 14:54

Fiéis se reúnem no campinho para acompanhar a missa de encerramento da Festa da Penha 2019
Fiéis se reúnem no campinho para acompanhar a missa de encerramento da Festa da Penha 2019 Crédito: Acervo Rede Gazeta/Vitor Jubini
A tradicional Festa da Penha completa em 2020 seus 450 anos de homenagens à padroeira do Estado. Devido a pandemia do novo coronavírus, o maior evento religioso do Espírito Santo precisou se reinventar e, pela primeira vez na história, o evento chegou aos fiéis de forma virtual e interativa.
Em 2019, o tema escolhido foi Eis aqui a serva do Senhor. Uma homenagem a Maria, que ao receber a notícia, por um anjo, de que seria a mãe de Jesus, aceitou o milagre.
Com foco maior na juventude, a festividade do ano passado contou com mais de 400 voluntários distribuídos em 11 equipes.
Entre romarias, missas, oitavários, shows e vigílias, a Festa da Penha de 2019 reuniu na cidade de Vila Velha cerca de dois milhões de fiéis e devotos. Confira abaixo um vídeo com os melhores momentos desta celebração:
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

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