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Gato marrom: 6 raças que se destacam pela cor da pelagem

Conheça felinos de diferentes origens que encantam pela coloração elegante e pelo comportamento marcante no dia a dia
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:55

Gatos de pelagem marrom chamam atenção pela aparência sofisticada (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock)
Gatos de pelagem marrom chamam atenção pela aparência sofisticada Crédito: Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock
Os gatos são animais fascinantes, presentes em diferentes culturas ao redor do mundo e conhecidos por sua diversidade de cores, tamanhos e personalidades. Ao longo dos anos, a seleção natural e a criação direcionada deram origem a inúmeras raças, cada uma com características únicas que conquistam tutores de todos os perfis.
Entre essas variações, os gatos de pelagem marrom chamam atenção pela aparência sofisticada e, muitas vezes, exótica. Essa tonalidade pode surgir de diferentes formas — desde o marrom sólido até padrões rajados ou mesclados — e está presente em raças que combinam beleza, inteligência e companheirismo. Veja!

1. Havanabrown

O havana brown possui pelagem curta, lisa e de coloração marrom chocolate uniforme (Imagem: spotters_studio | Shutterstock)
O havana brown possui pelagem curta, lisa e de coloração marrom chocolate uniforme Crédito: Imagem: spotters_studio | Shutterstock
Originário da Inglaterra, ohavanabrowné uma das raças mais conhecidas quando se fala em gatos marrons. Ele possui pelagem curta, lisa e de coloração marrom chocolate uniforme, além de olhos verdes marcantes que criam um contraste elegante. De porte médio e corpomagro, é ativo e curioso. Costuma desenvolver forte vínculo com o tutor, sendo carinhoso, sociável e bastante comunicativo.

2. Birmanês

Obirmanêsé conhecido por sua pelagem curta e sedosa, que pode variar entre tons de marrom (Imagem: biggunsband | Shutterstock)
Obirmanêsé conhecido por sua pelagem curta e sedosa, que pode variar entre tons de marrom Crédito: Imagem: biggunsband | Shutterstock
Obirmanêstem origem no Sudeste Asiático, especialmente em Mianmar, e é conhecido por sua pelagem curta e sedosa, que pode variar entre tons de marrom, como o chamado “sable”. Seu corpo é compacto e musculoso, com olhos grandes e expressivos em tons dourados. Essa raça é extremamente afetuosa e costuma seguir o tutor pela casa, buscando companhia constante.

3.Bengal

O bengal tem pelagem marrom com manchas ou rosetas que lembram a de um felino selvagem (Imagem: New África | Shutterstock)
O bengal tem pelagem marrom com manchas ou rosetas que lembram a de um felino selvagem Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Obengalsurgiu nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre gatos domésticos e o leopardo-asiático. Sua pelagem marrom com manchas ou rosetas lembra a de um felino selvagem, o que o torna visualmente impressionante. É um gato de porte médio a grande, atlético e cheio de energia. Muito ativo, gosta de escalar, correr e brincar.

4. Mainecoon

A pelagem longa do maine coon pode apresentar variações de marrom (Imagem: Bukhta Yurii | Shutterstock)
A pelagem longa do maine coon pode apresentar variações de marrom Crédito: Imagem: Bukhta Yurii | Shutterstock
Originário dos Estados Unidos, omainecooné uma das maiores raças de gatos domésticos. Sua pelagem longa pode apresentar variações de marrom, geralmente em padrões rajados (tabby). Possui corpo robusto, cauda volumosa e orelhas com tufos de pelos. Apesar do tamanho imponente, é conhecido por ser gentil, tranquilo e muito sociável.

5. Abissínio

A pelagem do abissínio tem um padrão chamado “ticked”, com fios de pelo em diferentes tons de marrom e dourado (Imagem: Aleksandra Sokolachko | Shutterstock)
A pelagem do abissínio tem um padrão chamado “ticked”, com fios de pelo em diferentes tons de marrom e dourado Crédito: Imagem: Aleksandra Sokolachko | Shutterstock
O abissínio é uma das raças mais antigas conhecidas e tem origem associada ao nordeste da África. Sua pelagem apresenta um padrão chamado “ticked”, com fios de pelo em diferentes tons de marrom e dourado, criando um efeito brilhante. De porte médio e corpo ágil, é extremamente ativo e curioso. Esse gato gosta de explorar, subir em móveis e participar da rotina da casa.

6. OrientalShorthair

O oriental shorthair tem pelagem curta, fina e bem rente ao corpo (Imagem: New África | Shutterstock)
O oriental shorthair tem pelagem curta, fina e bem rente ao corpo Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Descendente dosiamês, o orientalshorthairpode apresentar uma ampla variedade de cores, incluindo tons de marrom. Possui corpo alongado, orelhas grandes e aparência elegante. Sua pelagem é curta, fina e bem rente ao corpo. É um gato extremamente comunicativo, vocal e afetuoso, que busca atenção constante do tutor.

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