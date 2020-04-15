Música, artes plásticas e fé marcam o quarto dia da Festa da Penha

Além das manifestações de fé tão presentes na programação, o quarto dia da edição 2020 da Festa da Penha será embalado por muita cultura. Nesta quarta-feira (15), terá o lançamento do catálogo virtual que reúne obras de 80 artistas plásticos, apresentação do cantor Barol Beats, do Herança Negra (no programa Salva Mãe das Alegrias), e do músico Flávio, da banda 522 (samba), em live no Instagram da TV Gazeta no Festival Amor e Esperança. Os fiéis também podem acompanhar as duas missas, que são realizadas às 15 horas e às 19h30.
O catálogo virtual da exposição 450 Anos da Festa da Penha, organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos do Espírito Santo, exibe técnicas e conceitos variados como pintura, desenhos, mosaicos, fotografias, bordados e objetos. Todos abordam de alguma maneira a Festa da Penha, explica o artista plástico Celso Adolfo, que estará também nesta quarta-feira (15) no Salve Mãe das Alegrias, a partir das 13 horas, para falar sobre o projeto.
"O material poderá ser baixado no site oficial do Convento da Penha ou visto no Instagram da galeria: @galeriavirginiatamanini."
A agenda do dia já apresentou nesta manhã a bênção do Padre Renato (transmitida pela TV Gazeta) e o quadro Juntos na Fé (na rádio Gazeta FM). Às 12 horas, o destaque é o Terço Mariano e, às 15h e às 19h30, serão celebradas as duas missas diárias do Oitavário, que se encerra na próxima segunda (20).
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.
Confira a programação na íntegra
Quarta, dia 15
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live da Banda 522 no Instagram da TV Gazeta
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band) no Instagram da TV Gazeta
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES, rádio Gazeta FM e nas redes sociais do Convento
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta