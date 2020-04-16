Em tempos de pandemia, Festa da Penha tem incentivo à partilha

Mensagem sobre a importância da partilha em tempos de pandemia, desafio a crianças e homenagem a pessoas com deficiência marcaram as missas e a programação do quarto dia da Festa da Penha. Os ritos e as mensagens do Oitavário, à tarde e à noite, destacaram nesta quarta-feira (15) a passagem bíblica em que os discípulos viajam pelo caminho de Emaús, após a crucificação, sem perceberem, num primeiro momento, que estão diante de Cristo (Lucas 24:13-35).
Na celebração das 15 horas, a homilia e a liturgia eucarística, com a santa ceia, foram conduzidas no campinho do Convento, em Vila Velha, pelo Frei Roberto Aparecido Pereira, da Paróquia Santa Clara, de Colatina. Os discípulos escutaram das mulheres que Jesus ressuscitou, mas voltaram para suas cidades. Encontram um peregrino que conta tudo aquilo que os profetas disseram sobre o Senhor, sobre quem é o Cristo. Mas só reconhecem o Cristo verdadeiro quando partem o pão, e toda a sua cegueira é dissipada. Aí conseguem enxergar o Cristo presente na vida deles.
O frade transpôs esses ensinamentos para estes tempos atuais de pandemia. O Evangelho mostra que é no partir do pão da sua vida, do doar a vida, que se vê o Ressuscitado; que o Cristo se manifesta na sua vida. Que este tempo em que vivemos possa nos ensinar que também devemos partilhar a vida, o pão, para aí sim enxergar verdadeiramente o Ressuscitado.
Colo de Maria
A missa das 19h30, presidida pelo Padre Diego Carvalho, da Área Pastoral Benevente, foi marcada, entre outros momentos, por uma prece em que pede licença a Jesus para que Maria carregue em seu colo todos os capixabas. Na homilia, o pároco retomou o tema do caminho de Emaús. Também nós somos convidados a nos encontrar com Jesus por meio de sua mãe, disse o representante da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari.
"Nesses dias, temos a oportunidade de ficarmos em casa, com as nossas famílias. Como os discípulos de Emaús, queremos pedir ao Senhor esta graça. A graça de não nos deixarmos levarmos pela dor, pela decepção, pelo sofrimento, mas de podermos nos abraçar. Na situação que estamos vivendo, as palavras de Cristo trazem esperança ao nosso coração."
Depois da palavra, o Frei Gustavo Medella prestou uma homenagem às pessoas com deficiência, presença sempre garantidas nas edições anteriores da Festa da Penha. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino, disse, mencionando o poeta Mario Quintana. Em seguida, ele abençoou esse público na celebração religiosa transmitida pelo G1/ES e na rádio Gazeta FM.
Desafio de desenhos infantis
À tarde, no programa Salve Mãe das Alegrias, o Frei Medella lançou um desafio para as crianças participarem do evento. Elas podem enviar seus desenhos retratando o Convento da Penha para o canal interativo no WhatsApp, no telefone (27) 99727-2637. As criações serão exibidas na atração, transmitida nas redes sociais do Convento.
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Confira a programação completa
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band) no Instagram da TV Gazeta
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES, rádio Gazeta FM e nas redes sociais do Convento
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta