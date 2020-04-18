Capixabas enviam pedidos virtuais a Nossa Senhora da Penha; participe!

"Há 20 anos participo da festa e este ano não será diferente. Já realizei minhas intenções e acendi a minha vela para participar da Romaria virtual"

Outro exemplo é o de Marília, devota de Nossa Senhora há mais de 50 anos. Ela relatou que aprendeu a devoção à santa com a mãe e pretende manter a tradição até as próximas gerações. "Cultivamos na nossa família essa devoção. Nossa Senhora é uma bênção para mim e estou passando a tradição para meus filhos. Já montei meu cantinho em casa para participar neste ano", frisou.