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Festa da Penha 2020

Capixabas enviam pedidos virtuais a Nossa Senhora da Penha; participe!

Fiéis podem realizar pedidos de oração e agradecimentos por meio de formulário online no site de A GAZETA; mais de 5,8 mil intenções já foram recebidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 10:59

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 10:59

Imagem de Nossa Senhora da Penha durante Romaria dos Homens
Imagem de Nossa Senhora da Penha durante Romaria dos Homens Crédito: Zanete Dadalto
Diante do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, a Festa da Penha acabou tendo seu formato reinventado neste ano. Com as mudanças, os pedidos e intenções que são realizados tradicionalmente nas missas, passaram a ser feitos de forma virtualOs fiéis podem pedir orações e fazer agradecimentos por meio de formulário online no site de A GAZETA.  Até a manhã deste sábado (18), mais de 5,8 mil intenções foram contabilizadas.
A mensagem pode ser deixada em forma de texto, mas os que preferirem também podem enviar fotos, vídeos ou áudios. Entre os pedidos já deixados, fiéis destacam a tradição da participação da Festa da Penha há anos, como o exemplo de Andréia, moradora de Vila Velha que vai participar da Romaria Virtual. 
Capixabas enviam pedidos virtuais a Nossa Senhora da Penha
"Há 20 anos participo da festa e este ano não será diferente. Já realizei minhas intenções e acendi a minha vela para participar da Romaria virtual"
Andréia - Moradora de Vila Velha
Outro exemplo é o de Marília, devota de Nossa Senhora há mais de 50 anos. Ela relatou que aprendeu a devoção à santa com a mãe e pretende manter a tradição até as próximas gerações. "Cultivamos na nossa família essa devoção. Nossa Senhora é uma bênção para mim e estou passando a tradição para meus filhos. Já montei meu cantinho em casa para participar neste ano", frisou. 

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O padre Adilson da Silva, da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Vila Velha, é outro que já participou da iniciativa das intenções virtuais. Ele aproveitou a oportunidade para convocar fiéis a se juntarem às celebrações com segurança: "Convido a todos a ficarem em casa, para, de seus lares, realizarem a novena em família". 
Os internautas que participarem da ação irão receber uma vela virtual que ficará acesa até o dia 20 de abril, último dia das celebrações. Participe!
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS SOBRE A FESTA DA PENHA!

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