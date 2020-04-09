Saiba como acompanhar a Festa da Penha virtual

Em 2019, fiéis lotaram a missa de encerramento da Festa da Penha Crédito: Acervo Rede Gazeta/Vitor Jubini

A Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo, vai ser realizada virtualmente devido ao surto do novo coronavírus. A programação, que começa neste domingo (12) e vai até o dia 20 de abril, poderá ser acompanhada pela internet por meio das redes sociais, além da transmissão de missas na TV Gazeta e no G1/ES.

"Por conta da Covid-19, tivemos que reformular a Festa da Penha. Um dos benefícios disso foi a ampliação da abrangência da celebração. Indo para a internet, nós conseguimos, então, chegar ao mundo inteiro. É uma das bênçãos desse tempo, em que a gente precisou se reinventar." Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha

Este ano, a TV Gazeta vai transmitir mais uma vez a missa de encerramento do evento. Segundo o diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, a festividade é um momento de reflexão para o capixaba.

"Durante os nove dias, agradecemos e renovamos nossa fé. Levar otimismo e esperança nesse momento é necessário para que nosso povo se mantenha firme e atravesse a crise com consciência das dificuldades, mas com a certeza de que toda essa experiência nos transformará em pessoas melhores." Gabriel Moura - Diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta

Vela virtual

Os pedidos de intenção que geralmente são feitos nas missas também vão ser de forma digital neste ano. Os fiéis devotos de Nossa Senhora da Penha vão poder pedir orações e agradecer pelas bênçãos, por meio de um formulário on-line . Os internautas que participarem da ação vão receber uma vela virtual que ficará acesa até o dia 20 de abril, último dia da festividade, e poderão compartilhar a imagem nas redes sociais.

"A Rede Gazeta já faria um grande trabalho em torno da festa em todos os seus canais. Diante do cenário atual, o que nos motiva é a convicção de que temos a capacidade de agregar tecnologia, criatividade e alta energia das equipes para unir o Espírito Santo em torno da celebração de uma maneira totalmente nova." André Furlanetto - Diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta

Confira abaixo a programação completa

Domingo, dia 12

12h00 - Estreia do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Abertura do Oitavário, ao vivo G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 13

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica

19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Terça, dia 14

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quinta, dia 16

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sábado, dia 18

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Continuaçao de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha

22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h00 - Homenagem a Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha