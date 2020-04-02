Festa da Penha 2020: faça seu pedido de intenção de forma virtual

Com as mudanças no formato da Festa da Penha neste ano, os pedidos de intenção que são feitos nas missas também vão ser de forma digital. Os fiéis devotos de Nossa Senhora da Penha vão poder pedir orações e agradecer pelas bênçãos, por meio de um formulário on-line (veja abaixo). Os internautas que participarem da ação vão receber uma vela virtual que ficará acesa até o dia 20 de abril, último dia da festividade.
No formulário, a mensagem pode ser deixada em forma de texto. Aqueles que preferirem podem enviar a intenção por foto, vídeo ou áudio via whatsapp. As mensagens, com autorização dos fiéis poderão ser divulgadas na programação da TV Gazeta, nas transmissões das missas no G1 ES, além de serem compartilhadas nas redes sociais dos veículos da Rede Gazeta. Participe da iniciativa!