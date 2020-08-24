A história do jequitibá-rosa de mais de 200 anos na BR 101 em Linhares

Jequitibá-rosa chama a atenção de quem passa pela BR 101, em Linhares Crédito: Archimedeis Patrício

O único exemplar de jequitibá-rosa que fica na BR 101, em Linhares , no Norte do Estado, é um sobrevivente. Foi poupado quando as obras de pavimentação da rodovia começaram nos anos 1970 e até hoje resiste, imponente. A árvore alta nunca passa despercebida aos olhos de quem passa por ela. É um gigante da mata atlântica. Um dos poucos sobreviventes à margem da BR 101, segundo relatos.

"Eu estimo que ela tenha mais de 200 anos. Ela testemunhou a emancipação de Linhares. Para nós, linharenses, ele é um marco. Sempre que nós estamos chegando á cidade, visualizamos essa árvore de muito longe", afirma o biólogo Luciano Cabral.

O jequitibá-rosa se tornou ponto de referência para quem passa pela rodovia. A árvore tem cerca de 30 metros de altura e, segundo especialistas, equivale a um prédio de 10 andares. Uma árvore cheia de curiosidades.

"Os policiais que já se aposentaram, relatam para nós que no passado era muito comum os motoristas pararem aos pés do jequitibá para retirar pedaços da casca da árvore, sobre a falsa crença de que a casca tinha propriedades medicinais. Nos anos 90 o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a pedido da PRF, providenciou uma proteção metálica para que isso não acontecesse mais. Hoje ela continua preservada e embelezando a paisagem do norte do Estado", conta o agente Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

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A árvore resiste solitária ao desenvolvimento do município que mais cresce no Norte do Estado. E justamente devido ao desenvolvimento urbano, muitos se preocupam com a sobrevivência dela, depois que a duplicação da rodovia chegar à região. Mas a PRF garante: o jequitibá rosa deve continuar ali, imponente.

"Sem dúvida, ela vai continuar por muito mais anos. Uma árvore bicentenária que continua e continuará embelezando o nosso cenário do norte", diz o agente Costa Negro.

O QUE DIZ A ECO 101

A concessionária Eco101  que administra a rodovia federal  informou, por nota, que dentro do projeto de duplicação apresentado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o lado duplicado da BR 101, em Linhares, será o oposto ao da árvore, justamente para que o jequitibá-rosa seja protegido.

O único exemplar de jequitibá-rosa da BR 101, em Linhares Crédito: Archimedeis Patrício

No passado era muito comum os motoristas pararem aos pés do jequitibá para retirar pedaços da casca da árvore. Crédito: Archimedeis Patrício

Com cerca de 30 metros de altura, o que equivale a um prédio de 10 andares. Crédito: Archimedeis Patrício

O único exemplar de jequitibá-rosa da BR 101, em Linhares Crédito: Archimedeis Patrício