Benzedeira do Sul do ES faz rezas por telefone durante a pandemia

A benzedeira Maria da Conceição Depoli faz rezas pelo telefone durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em tempo de pandemia do novo coronavírus , uma benzedeira de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , encontrou uma forma diferente de manter a atividade. São mais de 50 anos de reza para um monte de gente e, a agora, dona Maria da Conceição Depoli encontrou um novo aliado: o telefone.

Por causa da pandemia, as pessoas não podem mais ir à casa de dona Maria. Ela é idosa  faz parte do grupo de risco  e contou para a TV Gazeta que não pode receber todo mundo por causa do isolamento social.

"Eles ligam para mim e pedem. Eu anoto o nome, o telefone, e faço as orações de noite, quando eu vou dormir, em silêncio. Eu me sinto bem rezando para as pessoas, e se eu negar eu me sinto mal", contou.

Benzedeira recebe cerca de 50 ligações por dia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Muita gente liga para a benzedeira todos os dias. Muitas vezes ela nem dá conta de atender todo mundo. Dona Maria, que trabalha o dia todo em uma casa de família como doméstica, só começa a rezar pelas pessoas a noite.

São mais de 50 pedidos por dia. Com o terço na mão, ela lembra o nome e o pedido de cada um. A cada ave-maria ela faz uma intercessão. A benzedeira não cobra e nem recebe nada pelo que faz pelas pessoas. E nesse período tão difícil, ela afirma que o que mais quer é ver todo mundo bem com a fé de que tudo vai passar.

"Se Deus quiser essa pandemia vai passar. Todo mundo vai viver tranquilo, e trabalhar porque precisa ganhar o pão de cada dia. Quantas vidas que foram tiradas, inclusive na minha família. É muito triste. Tanta coisa que eu já passei na vida, que eu agradeço muito a Deus", declarou.

Benzedeira diz que se sente bem ao rezar pelas pessoas Crédito: Reprodução / TV Gazeta