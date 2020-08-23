Fotojornalismo: ventos fortes agitam o mar da Praia de Camburi

A previsão do tempo se confirmou e ventos fortes foram sentidos pelos capixabas neste domingo (23). Na Praia de Camburi, em Vitória, o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira registrou o efeito das rajadas nas árvores, ficando curvas em alguns momentos, e também no mar. Com isso, praticantes do kitesurf aproveitaram para praticar o esporte durante a tarde.