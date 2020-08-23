Fotojornalismo: ventos fortes agitam o mar da Praia de Camburi

A previsão do tempo se confirmou e ventos fortes foram sentidos pelos capixabas neste domingo (23). Na Praia de Camburi, em Vitória, o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira registrou o efeito das rajadas nas árvores, ficando curvas em alguns momentos, e também no mar. Com isso, praticantes do kitesurf aproveitaram para praticar o esporte durante a tarde.
De acordo com o instituto Climatempo, um ciclone deve se formar a partir da noite deste domingo (23) sobre o mar do litoral sul da Bahia e poderá chegar à costa do Espírito Santo até a próxima terça-feira (25). Mas os ventos já começam a ser sentidos, segundo o instituto, ainda neste domingo e com intensidade no Estado capixaba. Estão previstas rajadas entre 50 e 70 km/h. A formação do fenômeno se deve à passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas em grande parte do território nacional.
Ciclone subtropical se aproxima do ES
QUEDA DE TEMPERATURA
Apesar da chegada de uma frente fria ainda na última quinta-feira (20), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que as temperaturas podem chegar a um patamar ainda mais baixo a partir desta segunda-feira (24) no Espírito Santo. Segundo Hugo Ramos, meteorologista do instituto, a tendência verificada para ter início na segunda-feira (24) decorre da dissipação das nuvens e da consequente perda de calor noturno.