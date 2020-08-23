Um ciclone que deve se formar a partir da noite deste domingo (23) sobre o mar do litoral sul da Bahia poderá chegar à costa do Espírito Santo até a próxima terça-feira (25), de acordo com o instituto de meteorologia Climatempo. Mas os ventos já começam a ser sentidos, segundo o instituto, ainda neste domingo e com intensidade no Estado capixaba. Estão previstas rajadas entre 50 e 70 km/h. A formação do fenômeno se deve à passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas em grande parte do território nacional.
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h
Também segundo o Climatempo, o vento forte deverá provocar maior agitação marítima. Ao longo deste domingo (23), há previsão de ressaca no Litoral Norte capixaba e no litoral da Bahia, com ondas de até 2,5 metros e o mar permanece muito agitado nestas áreas até terça-feira (25). Entre terça e quarta-feira (26), o mar também sobe na costa do Rio de Janeiro com risco de ressaca.
PREVISÃO DO TEMPO
Com a chegada de uma frente fria desde a última quinta-feira (20) no Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê, para este domingo (23), a manutenção da instabilidade em todo o Estado. Neste contexto, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura, no litoral da região Sul e da Grande Vitória.
Na Região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve variar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C.
Enquanto isso, na Região Metropolitana, a temperatura máxima deverá ser de 22 °C e mínima de 17 °C, sendo que, em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade.