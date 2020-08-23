Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frente fria

Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h

Tempestade deve chegar próximo ao litoral do Estado na terça-feira (25), mas  a partir deste domingo já será possível sentir os efeitos dos ventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 08:06

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:06

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Frente fria contribui para a formação de um ciclone subtropical que deve passar pelo Espírito Santo, provocando fortes ventos Crédito: Ricardo Medeiros
Um ciclone que deve se formar a partir da noite deste domingo (23) sobre o mar do litoral sul da Bahia poderá chegar à costa do Espírito Santo até a próxima terça-feira (25), de acordo com o instituto de meteorologia Climatempo. Mas os ventos já começam a ser sentidos, segundo o instituto, ainda neste domingo e com intensidade no Estado capixaba. Estão previstas rajadas entre 50 e 70 km/h. A formação do fenômeno se deve à passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas em grande parte do território nacional.
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h
Também segundo o Climatempo, o vento forte deverá provocar maior agitação marítima. Ao longo deste domingo (23), há previsão de ressaca no Litoral Norte capixaba e no litoral da Bahia, com ondas de até 2,5 metros e o mar permanece muito agitado nestas áreas até terça-feira (25). Entre terça e quarta-feira (26), o mar também sobe na costa do Rio de Janeiro com risco de ressaca.

PREVISÃO DO TEMPO

Com a chegada de uma frente fria desde a última quinta-feira (20) no Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê, para este domingo (23), a manutenção da instabilidade em todo o Estado. Neste contexto, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura, no litoral da região Sul e da Grande Vitória.
Na Região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve variar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C.
Enquanto isso, na Região Metropolitana, a temperatura máxima deverá ser de 22 °C e mínima de 17 °C, sendo que, em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade.

Veja Também

Climatempo: chuva volumosa, vento forte e risco de alagamentos no ES

ES atinge temperaturas máximas mais baixas do ano em 6 cidades

Frio deve ficar mais intenso e temperatura pode chegar a 6ºC no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados