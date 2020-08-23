Frente fria contribui para a formação de um ciclone subtropical que deve passar pelo Espírito Santo, provocando fortes ventos Crédito: Ricardo Medeiros

Um ciclone que deve se formar a partir da noite deste domingo (23) sobre o mar do litoral sul da Bahia poderá chegar à costa do Espírito Santo até a próxima terça-feira (25), de acordo com o instituto de meteorologia Climatempo. Mas os ventos já começam a ser sentidos, segundo o instituto, ainda neste domingo e com intensidade no Estado capixaba. Estão previstas rajadas entre 50 e 70 km/h. A formação do fenômeno se deve à passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas em grande parte do território nacional.

Your browser does not support the audio element. Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h

Também segundo o Climatempo, o vento forte deverá provocar maior agitação marítima. Ao longo deste domingo (23), há previsão de ressaca no Litoral Norte capixaba e no litoral da Bahia, com ondas de até 2,5 metros e o mar permanece muito agitado nestas áreas até terça-feira (25). Entre terça e quarta-feira (26), o mar também sobe na costa do Rio de Janeiro com risco de ressaca.

PREVISÃO DO TEMPO

Com a chegada de uma frente fria desde a última quinta-feira (20) no Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê, para este domingo (23), a manutenção da instabilidade em todo o Estado. Neste contexto, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura, no litoral da região Sul e da Grande Vitória.

Na Região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve variar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C.