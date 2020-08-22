Frio deve ficar mais intenso e temperatura pode chegar a 6ºC no ES

Achou fria a madrugada deste sábado (22)? Então, separe mais cobertores, porque as temperaturas devem seguir caindo no Espírito Santo. Na próxima segunda-feira (24), a previsão é de que a Região Serrana registre 6ºC de mínima; enquanto na Grande Vitória, os termômetros podem atingir os 16ºC.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), isso deve acontecer como consequência da forte frente fria - classificada como histórica - que chegou ao Estado durante a última quarta-feira (19).
PREVISÃO PARA HOJE (SÁBADO, 22)
- Grande Vitória: tempo encoberto e chuvoso. Mínima de 18º e máxima de 20ºC.
- Região Serrana: tempo nublado e chuvoso. Mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.
- Sul: tempo encoberto e chuvoso. Mínima de 12ºC e máxima de 20ºC.
- Norte e Noroeste: sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.
PREVISÃO PARA O DOMINGO (23)
Sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, em todo o Estado.
- Grande Vitória: mínima de 17ºC e máxima de 22ºC.
- Região Serrana: mínima de 7ºC e máxima de 21ºC.
- Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.
- Norte e Noroeste: mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.
PREVISÃO PARA A SEGUNDA-FEIRA (24)
Parecido com o dia anterior, sol também aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, em todo o Estado. Só as temperaturas que devem apresentar pequenas variações.
- Grande Vitória: mínima de 16ºC e máxima de 24ºC.
- Região Serrana: mínima de 6ºC e máxima de 22ºC.
- Sul: mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.
- Norte e Noroeste: mínima de 12ºC e máxima de 27ºC.