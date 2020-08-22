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Frio deve ficar mais intenso e temperatura pode chegar a 6ºC no ES

Frente fria histórica deve causar as mínimas mais baixas a partir de segunda-feira (24); termômetros já ficaram abaixo dos 15ºC na Região Serrana do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 12:43

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 12:43

Termômetro marcou 14ºC em Domingos Martins, às 9h30 deste sábado (22) Crédito: Giovani de Assumpção Polli
Achou fria a madrugada deste sábado (22)? Então, separe mais cobertores, porque as temperaturas devem seguir caindo no Espírito Santo. Na próxima segunda-feira (24), a previsão é de que a Região Serrana registre 6ºC de mínima; enquanto na Grande Vitória, os termômetros podem atingir os 16ºC.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), isso deve acontecer como consequência da forte frente fria - classificada como histórica - que chegou ao Estado durante a última quarta-feira (19). 

PREVISÃO PARA HOJE (SÁBADO, 22)

  • Grande Vitória: tempo encoberto e chuvoso. Mínima de 18º e máxima de 20ºC.
  • Região Serrana: tempo nublado e chuvoso. Mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.
  • Sul: tempo encoberto e chuvoso. Mínima de 12ºC e máxima de 20ºC.
  • Norte e Noroeste: sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.

PREVISÃO PARA O DOMINGO (23)

Sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, em todo o Estado.
  • Grande Vitória: mínima de 17ºC e máxima de 22ºC.
  • Região Serrana: mínima de 7ºC e máxima de 21ºC.
  • Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.
  • Norte e Noroeste: mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

PREVISÃO PARA A SEGUNDA-FEIRA (24)

Parecido com o dia anterior, sol também aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, em todo o Estado. Só as temperaturas que devem apresentar pequenas variações.
  • Grande Vitória: mínima de 16ºC e máxima de 24ºC.
  • Região Serrana: mínima de 6ºC e máxima de 22ºC.
  • Sul: mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.
  • Norte e Noroeste: mínima de 12ºC e máxima de 27ºC.

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