'Parece Pedra Azul, mas é Vitória', diz fotógrafo sobre frente fria

Frente fria chega ao ES nesta quinta-feira (20)
A chegada de uma frente fria prevista para esta quinta-feira (20) por meteorologistas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vem se confirmando no Espírito Santo. Mesmo em Vitória, o clima já está visivelmente diferente: "Parece Pedra Azul, mas é Vitória. A frente fria já mudou o clima na capital", disse o fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini, após registros feitos no Parque da Fonte Grande no início desta tarde (20).
De acordo com o Incaper, esta quinta-feira (20) é de mudança nas condições do tempo na metade sul do Estado, em que o sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no extremo sul do Nordeste do Estado.
A menor temperatura pode ser aguardada nas áreas altas da região Serrana, cuja variação térmica deve ficar entre 14 °C e 26 °C. Na Grande Vitória, a previsão é de temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C nesta quinta-feira (20).
SEXTA-FEIRA
Na sexta-feira (21) a previsão, segundo o Incaper, é de tempo instável em todo o Estado, com chuvas e diminuição da temperatura. Nas áreas altas da região Serrana a temperatura pode cair, chegando a 12 °C de mínima.
Na Grande Vitória, o sol deve aparecer entre nuvens e deve chover em alguns momentos. A variação de temperaturas ficará entre 21 °C e 29 °C, segundo o Instituto.
Com maior temperatura máxima está prevista para a região Norte, que terá sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima poderá atingir 22 °C e a máxima 32 °C.
FINAL DE SEMANA
No sábado (22), a expectativa é de manutenção da instabilidade. Segundo o Incaper, o vento soprará com moderada intensidade em todo o litoral. Em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar deverá ficar agitado, com ondas de até 2 metros de altura, no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
Nas áreas altas da região Serrana poderão ser esperadas temperatura mínima de 10 °C e máxima de 19 °C. Já na região metropolitana, a variação térmica ficará entre 19 °C e 27 °C.
No domingo (24), ainda de acordo com o Incaper, as condições climáticas estarão semelhantes ao sábado (23), com possibilidade de ondas ainda maiores no litoral, podendo atingir até 3 metros de altura.
Na Região Serrana do Estado, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura deve transitar entre 16 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas, a mínima cai para 10 °C e máxima de 19 °C. Enquanto isso, na Grande Vitória, a temperatura mínima deverá ser de 19 °C e máxima de 27 °C.