Onda histórica de frio no país vai derrubar temperatura no ES; entenda

Massa intensa de ar frio vai atingir todo o Brasil Crédito: shutterstock

Uma intensa massa de ar frio chega ao Brasil nesta quarta-feira (19) e deve atingir primeiro o Sul do país. E se você é daqueles que pensa que não existe inverno no Espírito Santo , não se engane! Segundo institutos de meteorologia, o frio deve chegar ao Estado nesta quinta-feira (20) fazendo a temperatura despencar. Até o próximo domingo (23) a previsão é de chuva e muito frio.

AINDA NÃO ACREDITA? INCAPER PREVÊ 5?°C

De acordo com o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Hugo Ramos, uma massa de ar polar que deve atingir o Brasil pode provocar um frio mais intenso na região Sul e parte do Sudeste, principalmente nos trechos de altitude mais elevada.

"No Espírito Santo, a massa pode resfriar a temperatura, podendo causar efeitos como temperaturas abaixo de 5°C na região Serrana e em torno de 15°C na Região Metropolitana" Hugo Ramos - Coordenador de Meteorologia do Incaper

A quinta-feira (20) será de tempo estável em grande parte do Espírito Santo, com predomínio de sol e expectativa de chuva. A máxima prevista é de 36 °C na Região Norte e de 30 °C na Grande Vitória. Na Região Serrana, os termômetros devem variar entre 14 °C e 27 °C.

Já na sexta-feira, o sol deve aparecer entre nuvens e chove, em alguns momentos, em todo Espírito Santo A temperatura diminui em todas as regiões. Na Grande Vitória e na região Norte, mínima de 23 °C. Enquanto nas regiões Sul e Serrana, os termômetros vão variar entre 16 °C e 27 °C.

No sábado (22), a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover em alguns momentos em todo Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões capixabas e o mar fica agitado.

O tempo seguirá instável em todo Espírito Santo no domingo. O sol aparece entre muitas nuvens e choverá em alguns momentos em todas as regiões. As temperaturas seguem amenas e o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral. Há previsão de rajadas, que podem ser de forte intensidade.

FRIO E CHUVA EM TODO O PAÍS

De acordo com meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil, a grande massa de ar frio que se aproxima do país vai derrubar as temperaturas na maior parte dos Estados, inclusive no Norte e Nordeste, como Amazonas e Bahia.

Segundo Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira vez que o fenômeno ocorre no país este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência.

"A dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 1963, 1975 e 1985. Não teremos temperaturas muito mais baixas do que já registramos neste ano. Mas a abrangência vai pegar do Norte, onde teremos quedas de até 15ºC nas temperaturas, e com uma condição de geada mais significativa e até neve na região Sul. É uma frente fria que chega até a linha do Equador", afirmou.

O meteorologista Maicon Veber, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), explicou à reportagem da BBC que massas como essa se formam próximas a regiões polares. Segundo ele, elas sobem pelo sul da Argentina e podem se deslocar mais próximas ao oceano ou pelo continente, dependendo das condições.

"Neste caso, ela segue pelo continente e tem a característica de ser mais fria e seca. Amanhã, ela deve chegar no centro-sul do Rio Grande do Sul e se desloca até o sul da Amazônia. Ela ainda pega o Paraguai, Bolívia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além dos Estados do Acre e Rondônia", afirmou Veber.