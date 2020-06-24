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Esfriou! Saiba como harmonizar cervejas e pratos de inverno

Com a chegada da estação, combinações que trazem aconchego são a melhor pedida. Confira cinco dicas de cervejas para beber comendo fondues, massas e cremes

Públicado em 

24 jun 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Massa à bolonhesa acompanhada de cerveja
Crédito: Shutterstock
Com a chegada da estação mais fria do ano, a vontade de viver experiências gastronômicas que trazem aconchego fica em evidência, não é? Mesmo que nós, tropicanos, não tenhamos invernos rigorosos, é entre os meses de junho e agosto que usamos roupas mais quentinhas e priorizamos momentos em boas companhias, com boa comida e, claro, boa cerveja.
Além dos estilos clássicos para consumir no inverno, como as cervejas mais complexas e alcoólicas (tipo as Strong Golden Ale, Quadrupel, Porter, Stout, Barleywine, Scotch Ales e outras), pratos que têm um quê de comfort food são ótimas escolhas para esta época. A seguir, sugiro algumas combinações de bons rótulos com receitas que são cara da estação. Bora harmonizar? 
  • FONDUE DE QUEIJO + TUPINIQUIM BOCK 
  • O tradicional prato suíço, que tem como base o queijo gruyère (ou o emmental) faz sucesso aqui no Brasil, principalmente nos dias mais frios. Como esses queijos têm sabores levemente adocicados e menos marcantes, a proposta é harmonizar com uma cerveja com notas de malte, caramelo e frutas secas, que traga similaridade. Por isso, minha sugestão é a gaúcha Tupiniquim Bock (R$ 7,70/350ml na RS Beer), que traz o adocicado do malte como destaque.
Cerveja Tupiniquim Bock
Crédito:
  • CREME DE BATATA COM BACON + MORADA DOUBLE VIENNA
  • Difícil achar alguém que não curta essa combinação de bacon com batata. O creme tem carboidratos, gordura e notas defumadas vindas do bacon. Para harmonizá-lo, a boa pedida é uma Vienna Lager que tenha a potência da Double Vienna da cervejaria Morada Cia Etílica (R$ 25,90/355ml no Empório Manfré), de Curitiba. Com carga maior de lúpulos cítricos e florais, típicos da escola americana, a harmonização traz frescor ao prato e ainda complementa as notas caramelizadas do malte com o bacon.
Cerveja Morada Double Vienna
Crédito:
  • MASSAS COM MOLHO À BASE DE TOMATE + LA TRAPPE ISID'OR BELGIAN PALE ALE 
  • A complexidade dessa cerveja trapista harmoniza perfeitamente com molhos vermelhos à base de tomates, com camadas de sabor, adição de bouquet garni e horas de fogo, no melhor estilo slow food. As notas adocicadas e até mesmo as ácidas do tomate se encontram com o sabor frutado e a sensação de boca mais licorosa da La Trappe Isid'Or Belgian Pale Ale (R$ 34,90/330ml no Clube do Malte), que apresenta amargor moderado e muitas notas de especiarias. 
Cerveja La Trappe Isid'or Belgian Pale Ale
Crédito:
  • MASSAS COM MOLHOS CREMOSOS DE QUEIJOS OU LEITE + ST. BERNARDUS TRIPEL 
  • Massas com molhos cremosos, densos e gordurosos pedem cervejas que tragam equilíbrio e removam o excesso de gordura com delicadeza. Por isso, trouxe aqui outra trapista, a Tripel da St. Bernardus (R$ 28,90/330ml na Beer Shop), que tem amargor baixo, porém presente ao final do gole e um leque de notas que vão do condimentado às especiarias. Além disso, esse rótulo contém 8% de álcool, o que também ajuda a sustentar a gordura do prato.
Cerveja St. Bernardus Tripel
Crédito:
  • FONDUE DE CHOCOLATE + LOHN BIER CARVOEIRA IMPERIAL STOUT
  • Um bom chocolate combinado com diferentes frutas e oleaginosas pode trazer inúmeras notas ao paladar. Para acompanhar, escolhi uma das melhores Stouts do Brasil, à qual são adicionados cogumelos secos e também cumaru (semente conhecida como a baunilha brasileira). A Lohn Bier Carvoeira Imperial Stout (R$ 26,40/330ml na Nono Bier) tem amargor baixo e traz notas amadeiradas, de torra, de cacau e de baunilha, para a harmonização, o que torna essa sobremesa de inverno ainda mais rica.
Cerveja Lohn Bier Carvoeira Imperial Stout
Crédito:
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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