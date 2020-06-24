Esfriou! Saiba como harmonizar cervejas e pratos de inverno

Com a chegada da estação mais fria do ano, a vontade de viver experiências gastronômicas que trazem aconchego fica em evidência, não é? Mesmo que nós, tropicanos, não tenhamos invernos rigorosos, é entre os meses de junho e agosto que usamos roupas mais quentinhas e priorizamos momentos em boas companhias, com boa comida e, claro, boa cerveja.
Além dos estilos clássicos para consumir no inverno, como as cervejas mais complexas e alcoólicas (tipo as Strong Golden Ale, Quadrupel, Porter, Stout, Barleywine, Scotch Ales e outras), pratos que têm um quê de comfort food são ótimas escolhas para esta época. A seguir, sugiro algumas combinações de bons rótulos com receitas que são cara da estação. Bora harmonizar?
- FONDUE DE QUEIJO + TUPINIQUIM BOCK
- O tradicional prato suíço, que tem como base o queijo gruyère (ou o emmental) faz sucesso aqui no Brasil, principalmente nos dias mais frios. Como esses queijos têm sabores levemente adocicados e menos marcantes, a proposta é harmonizar com uma cerveja com notas de malte, caramelo e frutas secas, que traga similaridade. Por isso, minha sugestão é a gaúcha Tupiniquim Bock (R$ 7,70/350ml na RS Beer), que traz o adocicado do malte como destaque.
- CREME DE BATATA COM BACON + MORADA DOUBLE VIENNA
- Difícil achar alguém que não curta essa combinação de bacon com batata. O creme tem carboidratos, gordura e notas defumadas vindas do bacon. Para harmonizá-lo, a boa pedida é uma Vienna Lager que tenha a potência da Double Vienna da cervejaria Morada Cia Etílica (R$ 25,90/355ml no Empório Manfré), de Curitiba. Com carga maior de lúpulos cítricos e florais, típicos da escola americana, a harmonização traz frescor ao prato e ainda complementa as notas caramelizadas do malte com o bacon.
- MASSAS COM MOLHO À BASE DE TOMATE + LA TRAPPE ISID'OR BELGIAN PALE ALE
- A complexidade dessa cerveja trapista harmoniza perfeitamente com molhos vermelhos à base de tomates, com camadas de sabor, adição de bouquet garni e horas de fogo, no melhor estilo slow food. As notas adocicadas e até mesmo as ácidas do tomate se encontram com o sabor frutado e a sensação de boca mais licorosa da La Trappe Isid'Or Belgian Pale Ale (R$ 34,90/330ml no Clube do Malte), que apresenta amargor moderado e muitas notas de especiarias.
- MASSAS COM MOLHOS CREMOSOS DE QUEIJOS OU LEITE + ST. BERNARDUS TRIPEL
- Massas com molhos cremosos, densos e gordurosos pedem cervejas que tragam equilíbrio e removam o excesso de gordura com delicadeza. Por isso, trouxe aqui outra trapista, a Tripel da St. Bernardus (R$ 28,90/330ml na Beer Shop), que tem amargor baixo, porém presente ao final do gole e um leque de notas que vão do condimentado às especiarias. Além disso, esse rótulo contém 8% de álcool, o que também ajuda a sustentar a gordura do prato.
- FONDUE DE CHOCOLATE + LOHN BIER CARVOEIRA IMPERIAL STOUT
- Um bom chocolate combinado com diferentes frutas e oleaginosas pode trazer inúmeras notas ao paladar. Para acompanhar, escolhi uma das melhores Stouts do Brasil, à qual são adicionados cogumelos secos e também cumaru (semente conhecida como a baunilha brasileira). A Lohn Bier Carvoeira Imperial Stout (R$ 26,40/330ml na Nono Bier) tem amargor baixo e traz notas amadeiradas, de torra, de cacau e de baunilha, para a harmonização, o que torna essa sobremesa de inverno ainda mais rica.
Acompanhe a colunista também no Instagram.