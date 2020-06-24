Esfriou! Saiba como harmonizar cervejas e pratos de inverno

Com a chegada da estação mais fria do ano, a vontade de viver experiências gastronômicas que trazem aconchego fica em evidência, não é? Mesmo que nós, tropicanos, não tenhamos invernos rigorosos, é entre os meses de junho e agosto que usamos roupas mais quentinhas e priorizamos momentos em boas companhias, com boa comida e, claro, boa cerveja.