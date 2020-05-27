Camarão, moqueca e outras harmonizações com cerveja pilsen

Pratos para harmonizar com Pilsen
Saladas; frutos do mar refogados ou preparados com alguma técnica simples; queijos leves e menos curados; nuts; frango e petiscos de boteco que contenham pouca gordura e poucos condimentos.
- Pilsner Urquell + Salada Caesar
- A clássica Pilsen Tcheca pede uma harmonização à altura. Essa harmonização tem tudo para ser rica, já que a cerveja escolhida possui um floral intenso, típico das Pilsen de origem, assim como notas de pães e biscoito. A gordura do molho é sutilmente cortada e todos os outros sabores se complementam.
- Eisenbahn Pilsen + Moqueca capixaba
- Há quem prefira harmonizar esse prato emblemático do Espírito Santo com cervejas mais condimentadas, como as Witbier, já que esse estilo engloba rótulos com semente de coentro e cascas de laranja na receita. Mas pode confiar: a Pilsen da Eisenbahn possui um aroma de malte bem especial e tem um dulçor no final do gole que combina perfeitamente com a nossa moqueca.
- Japas Matsurika + Camarões refogados
- A Bohemian Pilsner assinada pela cervejaria Japas traz um componente especial na receita: pétalas de jasmim, que garantem um reforço nas notas florais dessa cerveja. Ela vai bem com camarões em um refogado despretensioso mas cheio de sabor.