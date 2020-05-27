Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bora tomar uma?

Camarão, moqueca e outras harmonizações com cerveja pilsen

O estilo de cerveja mais popular do planeta marca a estreia de uma série com sugestões de como combinar a bebida com diferentes receitas

Públicado em 

27 mai 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Camarões e cerveja
Camarões e cerveja Crédito: Pixabay
Harmonizar cerveja e comida é uma experiência incrível. A partir do momento em que nuances de aroma e de sabor são percebidas nessa união gastronômica, fica difícil não querer ter essas sensações novamente.
O bacana de harmonizar cervejas e pratos é que, nesses casos, as sensações são identificadas mais facilmente do que em harmonizações com vinhos, por exemplo. As cervejas têm notas aromáticas e de paladar mais fáceis de serem notadas, o que torna a degustação mais rica até para quem não têm o hábito de harmonizar.

Veja Também

Cerveja pilsen sem preconceito: saiba mais sobre o estilo e veja dicas

O estilo de cerveja mais democrático do mundo, Pilsen, foi o meu escolhido para iniciar uma série de dicas de harmonizações na coluna. Dele fazem parte essas lagers originárias da região histórica da Boêmia, hoje território da República Tcheca e que abriga três variações do estilo: as tchecas Bohemian Pilsner, as alemãs German Pils as American Pilsen, da Escola Americana.
As variações, no entanto, têm pontos em comum: corpo leve, cor dourada, boa formação de espuma, brilho e notas discretas de malte e florais, herbais, além de especiarias que vêm dos lúpulos de cada receita. São cervejas leves e que tendem a agradar todos os paladares e que pedem harmonizações de complementação.

Pratos para harmonizar com Pilsen

Saladas; frutos do mar refogados ou preparados com alguma técnica simples; queijos leves e menos curados; nuts; frango e petiscos de boteco que contenham pouca gordura e poucos condimentos.

Não tem erro:

Taynã Feitosa
Trago a seguir três dicas de boas cervejas Pilsen à venda no mercado para combinar com três pratos que, apesar de básicos, resultam em experiências surpreendentes. Bora harmonizar?
Salada caesar com frango
Salada caesar Crédito: Pixabay
Cerveja pilsen Pilsner Urquell
Cerveja tcheca Pilsner Urquell  Crédito: Pilsner Urquell/Divulgação
  • Pilsner Urquell + Salada Caesar 
  • A clássica Pilsen Tcheca pede uma harmonização à altura. Essa harmonização tem tudo para ser rica, já que a cerveja escolhida possui um floral intenso, típico das Pilsen de origem, assim como notas de pães e biscoito. A gordura do molho é sutilmente cortada e todos os outros sabores se complementam.
Moqueca capixaba
Moqueca capixaba Crédito: Marcelo Moryan
Cerveja Eisenbahn Pilsen
Cerveja Eisenbahn Pilsen Crédito: Eisenbahn/Divulgação
  • Eisenbahn Pilsen + Moqueca capixaba 
  • Há quem prefira harmonizar esse prato emblemático do Espírito Santo com cervejas mais condimentadas, como as Witbier, já que esse estilo engloba rótulos com semente de coentro e cascas de laranja na receita. Mas pode confiar: a Pilsen da Eisenbahn possui um aroma de malte bem especial e tem um dulçor no final do gole que combina perfeitamente com a nossa moqueca. 
Camarões refogados
Camarões refogados Crédito: Pexels
Cerveja pilsen Japas Matsurika
Cerveja Matsurika da cervejaria artesanal Japas Crédito: Japas/Divulgação
  • Japas Matsurika + Camarões refogados
  • A Bohemian Pilsner assinada pela cervejaria Japas traz um componente especial na receita: pétalas de jasmim, que garantem um reforço nas notas florais dessa cerveja. Ela vai bem com camarões em um refogado despretensioso mas cheio de sabor.
Acompanhe a colunista também no Instagram

Veja Também

Delivery de cervejas por aplicativo é tendência na quarentena

5 cervejas boas, baratas e fáceis de achar no supermercado

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

Tópicos Relacionados

Cerveja Gastronomia Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados