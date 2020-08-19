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Massa de ar polar

Temperatura pode ficar abaixo de 5°C no ES com onda histórica de frio

Impacto da chegada de uma massa de ar frio também será sentido na Grande Vitória, que pode registrar 15°C

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 17:59
São Pedro do Frio, localidade a 40 quilômetros da sede de Colatina
Massa de ar frio chega ao Brasil nesta quarta-feira (19) Crédito: Divulgação
Uma massa de ar frio chega ao Brasil nesta quarta-feira (19) e pode trazer impactos relevantes para o Espírito Santo. De acordo com o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, a massa de ar polar pode provocar efeitos como temperaturas abaixo de 5°C na Região Serrana, e em torno de 15 °C na Grande Vitória.
Institutos de meteorologia apontam que o frio deve chegar ao Estado já nesta quinta-feira (20) fazendo a temperatura despencar. Até o próximo domingo (23), a previsão é de chuva e muito frio. A quinta-feira (20) será de tempo estável em grande parte do Espírito Santo, com predomínio de sol e expectativa de chuva. A máxima prevista é de 36°C na Região Norte e de 30°C na Grande Vitória. Na Região Serrana, os termômetros devem variar entre 14°C e 27°C.

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Já na sexta-feira, o sol deve aparecer entre nuvens, e chove em alguns momentos em todo o Espírito Santo. A temperatura diminui em todas as regiões. Na Grande Vitória e na região Norte, mínima de 23 °C. Enquanto nas regiões Sul e Serrana, os termômetros vão variar entre 16 °C e 27 °C. No sábado (22), a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover em alguns momentos em todo Estado.
As temperaturas diminuem em todas as regiões capixabas e o mar fica agitado. O tempo segue instável em todo Espírito Santo no domingo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos em todas as regiões. As temperaturas seguem amenas e o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral. Há previsão de rajadas, que podem ser de forte intensidade.

NO PAÍS

Meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil apontam que a grande massa de ar frio que se aproxima do país vai derrubar as temperaturas na maior parte dos Estados, inclusive no Norte e Nordeste, como Amazonas e Bahia.
Segundo Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira vez que o fenômeno ocorre no país este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência.

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"A dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 1963, 1975 e 1985. Não teremos temperaturas muito mais baixas do que já registramos neste ano. Mas a abrangência vai pegar do Norte, onde teremos quedas de até 15ºC nas temperaturas, e com uma condição de geada mais significativa e até neve na região Sul. É uma frente fria que chega até a linha do Equador", afirmou.
O meteorologista Maicon Veber, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), explicou à reportagem da BBC que massas como essa se formam próximas a regiões polares. Segundo ele, elas sobem pelo sul da Argentina e podem se deslocar mais próximas ao oceano ou pelo continente, dependendo das condições.

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"Neste caso, ela segue pelo continente e tem a característica de ser mais fria e seca. Amanhã, ela deve chegar no centro-sul do Rio Grande do Sul e se desloca até o sul da Amazônia. Ela ainda pega o Paraguai, Bolívia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além dos Estados do Acre e Rondônia", afirmou Veber.
Os especialistas afirmam que nas regiões mais quentes do país, como o Mato Grosso do Sul, que registrou máximas de 40 °C nos últimos dias, pode haver "uma queda de temperatura muito grande, de até 15 °C". No Sul do país, como no Estado de Santa Catarina, pode até nevar.

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