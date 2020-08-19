Temperatura pode cair para 15°C na Grande Vitória

Frio deve chegar ao Estado já nesta quinta-feira (20), fazendo a temperatura despencar Crédito: Ricardo Medeiros

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que uma queda acentuada de temperatura é esperada principalmente no fim de semana, quando a mínima pode chegar em torno de 8°C na Região Serrana, e de 16 °C em Vitória. A previsão é de chuva a partir da tarde de sexta-feira (21) até domingo.

5° C NA REGIÃO SERRANA

Conforme informou o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Hugo Ramos, uma massa de ar polar que deve atingir o Brasil pode provocar um frio mais intenso na região Sul e parte do Sudeste, principalmente nos trechos de altitude mais elevada.

"No Espírito Santo, a massa pode resfriar a temperatura, podendo causar efeitos como temperaturas abaixo de 5°C na região Serrana e em torno de 15°C na Região Metropolitana" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

NO PAÍS

Meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil apontam que a grande massa de ar frio que se aproxima do país vai derrubar as temperaturas na maior parte dos Estados, inclusive no Norte e Nordeste, como Amazonas e Bahia.

Segundo Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira vez que o fenômeno ocorre no país este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência.

"A dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 1963, 1975 e 1985. Não teremos temperaturas muito mais baixas do que já registramos neste ano. Mas a abrangência vai pegar o Norte, onde teremos quedas de até 15ºC nas temperaturas, e com uma condição de geada mais significativa e até neve na região Sul. É uma frente fria que chega até a linha do Equador", afirmou.

O meteorologista Maicon Veber, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), explicou à reportagem da BBC que massas como essa se formam próximas a regiões polares. Segundo ele, elas sobem pelo sul da Argentina e podem se deslocar mais próximas ao oceano ou pelo continente, dependendo das condições.

"Neste caso, ela segue pelo continente e tem a característica de ser mais fria e seca. Amanhã, ela deve chegar no centro-sul do Rio Grande do Sul e se desloca até o sul da Amazônia. Ela ainda pega o Paraguai, Bolívia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além dos Estados do Acre e Rondônia", afirmou Veber.