Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Leves e nutritivas

Confira 4 receitas de sopas funcionais para saborear no inverno

Lentilha, tomate com manjericão, cebola com ricota e cenoura com curry e gengibre são as sugestões para você preparar em casa

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 11:00
Sopa de cenoura ao curry e gengibre
Crédito: Haluz Photo Studio

SOPA DE CENOURA AO CURRY E GENGIBRE

  • INGREDIENTES:
  • 4 cenouras médias cortadas em cubos
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 colher (chá) de curry
  • 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado
  • 1 xícara (chá) de cebola picada
  • 1 xícara (chá) de talos de salsão picado
  • 1 xícara (chá) de alho poro em rodelas
  • 1 xícara (chá) de vinho branco
  • 3 xícaras (chá) de caldo de frango caseiro
  • 1 colher (café) de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rendimento: 6 porções
  • MODO DE PREPARO: 
  • Coloque numa panela o óleo e leve para aquecer. Acrescente a cebola o salsão e o alho poro, o curry e deixe no fogo até os ingredientes ficarem murchos. Acrescente o vinho e deixe ferver até que o liquido reduza pela metade. Junte a cenoura, o gengibre e o caldo de frango. Deixe ferver até que a cenoura esteja cozida. Coloque no liquidificador e liquidifique bem até formar um creme. Retorne ao fogo para aquecer. Acrescente o sal e a pimenta.
Sopa de tomate e manjericão
Crédito: Matias Lorenzoni

SOPA DE TOMATE COM MANJERICÃO

  • INGREDIENTES:
  • 2 kg de tomates maduros e firmes em pedaços (sem pele e sementes)
  • 4 dentes de alho picados (ou alho poro picado)
  • ½ cebola picada
  • 1 colher (sopa) de manjericão picado
  • 1 colher (café) de sal
  • 2 ½ xícaras (chá) de caldo de frango
  • ½ xícara (chá) de iogurte desnatado (opcional)
  • Rendimento: 6 porções
  • MODO DE PREPARO: 
  • Coloque o tomate, o alho, a cebola, o sal e o caldo de frango para cozinhar durante 1 hora. Deixe esfriar um pouco e liquidifique, salpique manjericão. Se desejar, misture o iogurte desnatado e volte ao fogo para esquentar por alguns minutos. Não deixe ferver.
Sopa de lentilha
Crédito: Kurotel/Divulgação

SOPA DE LENTILHA

  • INGREDIENTES:
  • 350g de lentilha
  • 3 a 4 copos de água quente ou caldo de legumes caseiro
  • 2 cenouras picadas em cubos pequenos
  • 2 chuchus picadas em cubos
  • 1 abobrinha pequena, ralada
  • 2 tomates sem semente e sem pele, picados
  • Sal, alho-poró, cebola gosto, ou tempero de sua preferência
  • 2 colheres de sopa de óleo para refogar
  • Rendimento: 8 porções
  • MODO DE PREPARO: 
  • Lave e escorra as lentilhas. Em uma panela acrescentar o óleo, refogar o alho-poro e a cebola, acrescentar a lentilha e refogar por 5 minutos. Acrescentar os legumes e mexer bem. Despeje a água quente, fechar a panela e cozinhar por cerca de 1 hora. Dependendo da lentilha o tempo de cozimento vai ser maior ou menor, se destampar e perceber que o caldo ainda está ralo, deixar ferver com a panela semi-tampada até engrossar.
Sopa de cebola
Crédito: Matias Lorenzoni

SOPA DE CEBOLA COM RICOTA

  • INGREDIENTES: 
  • 4 xícaras de cebola picada grossamente
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher (sopa) de óleo vegetal
  • 1 litro de caldo de frango
  • 1 colher (café) de sal não refinado
  • 4 colheres de sopa de ricota
  • Tempero verde a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Rendimento: 4 porções
  • MODO DE PREPARO: 
  • Coloque o óleo em uma panela e refogue primeiramente o alho, depois a cebola. Acrescente o caldo de frango e ferva por 20 minutos, até que a cebola esteja quase desmanchando. Deixe esfriar. Liquidifique a sopa e volte para a panela, acrescente o sal e a pimenta e deixe ferver. Á parte, misture o tempero verde picado com a ricota ralada e acrescente na sopa na hora de servir.
Fonte: Kurotel.

Veja Também

Dicas de caldos, sopas e rámen para curtir no friozinho

Creme de abóbora com gengibre e castanhas: veja receita

Chefs de Pedra Azul e Santa Teresa ensinam 4 receitas de inverno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro da Penha, de Vitória, campeão da Taça EDP das Comunidades 2025
Com 17 estreantes, Taça EDP das Comunidades 2026 tem equipes definidas
Imagem BBC Brasil
Anvisa suspende fabricação de produtos da Ypê e manda recolher lote por risco de contaminação
Granada é achada em Alegre
Granada encontrada em Alegre mobiliza Exército e Esquadrão Antibombas da PM

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados