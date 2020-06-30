Confira 4 receitas de sopas funcionais para saborear no inverno

SOPA DE CENOURA AO CURRY E GENGIBRE
- INGREDIENTES:
- 4 cenouras médias cortadas em cubos
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 colher (chá) de curry
- 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado
- 1 xícara (chá) de cebola picada
- 1 xícara (chá) de talos de salsão picado
- 1 xícara (chá) de alho poro em rodelas
- 1 xícara (chá) de vinho branco
- 3 xícaras (chá) de caldo de frango caseiro
- 1 colher (café) de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Rendimento: 6 porções
- MODO DE PREPARO:
- Coloque numa panela o óleo e leve para aquecer. Acrescente a cebola o salsão e o alho poro, o curry e deixe no fogo até os ingredientes ficarem murchos. Acrescente o vinho e deixe ferver até que o liquido reduza pela metade. Junte a cenoura, o gengibre e o caldo de frango. Deixe ferver até que a cenoura esteja cozida. Coloque no liquidificador e liquidifique bem até formar um creme. Retorne ao fogo para aquecer. Acrescente o sal e a pimenta.
SOPA DE TOMATE COM MANJERICÃO
- INGREDIENTES:
- 2 kg de tomates maduros e firmes em pedaços (sem pele e sementes)
- 4 dentes de alho picados (ou alho poro picado)
- ½ cebola picada
- 1 colher (sopa) de manjericão picado
- 1 colher (café) de sal
- 2 ½ xícaras (chá) de caldo de frango
- ½ xícara (chá) de iogurte desnatado (opcional)
- Rendimento: 6 porções
- MODO DE PREPARO:
- Coloque o tomate, o alho, a cebola, o sal e o caldo de frango para cozinhar durante 1 hora. Deixe esfriar um pouco e liquidifique, salpique manjericão. Se desejar, misture o iogurte desnatado e volte ao fogo para esquentar por alguns minutos. Não deixe ferver.
SOPA DE LENTILHA
- INGREDIENTES:
- 350g de lentilha
- 3 a 4 copos de água quente ou caldo de legumes caseiro
- 2 cenouras picadas em cubos pequenos
- 2 chuchus picadas em cubos
- 1 abobrinha pequena, ralada
- 2 tomates sem semente e sem pele, picados
- Sal, alho-poró, cebola gosto, ou tempero de sua preferência
- 2 colheres de sopa de óleo para refogar
- Rendimento: 8 porções
- MODO DE PREPARO:
- Lave e escorra as lentilhas. Em uma panela acrescentar o óleo, refogar o alho-poro e a cebola, acrescentar a lentilha e refogar por 5 minutos. Acrescentar os legumes e mexer bem. Despeje a água quente, fechar a panela e cozinhar por cerca de 1 hora. Dependendo da lentilha o tempo de cozimento vai ser maior ou menor, se destampar e perceber que o caldo ainda está ralo, deixar ferver com a panela semi-tampada até engrossar.
SOPA DE CEBOLA COM RICOTA
- INGREDIENTES:
- 4 xícaras de cebola picada grossamente
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de óleo vegetal
- 1 litro de caldo de frango
- 1 colher (café) de sal não refinado
- 4 colheres de sopa de ricota
- Tempero verde a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Rendimento: 4 porções
- MODO DE PREPARO:
- Coloque o óleo em uma panela e refogue primeiramente o alho, depois a cebola. Acrescente o caldo de frango e ferva por 20 minutos, até que a cebola esteja quase desmanchando. Deixe esfriar. Liquidifique a sopa e volte para a panela, acrescente o sal e a pimenta e deixe ferver. Á parte, misture o tempero verde picado com a ricota ralada e acrescente na sopa na hora de servir.
Fonte: Kurotel.