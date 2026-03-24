Temporal de 30 minutos causa alagamentos em distrito de Alegre

Um temporal que durou cerca de 30 minutos alagou ruas no distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na noite de segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil do município, o córrego que corta a região transbordou e inundou vias próximas. Apesar dos transtornos, não houve registro de imóveis atingidos.