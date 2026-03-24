A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Temporal de 30 minutos causa alagamentos em distrito de Alegre

Publicado em 24/03/2026 às 11h04
Segundo a Defesa Civil do município choveu forte na noite de segunda-feira (23)

Um temporal que durou cerca de 30 minutos alagou ruas no distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na noite de segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil do município, o córrego que corta a região transbordou e inundou vias próximas. Apesar dos transtornos, não houve registro de imóveis atingidos. 

A prefeitura informou que realiza a limpeza das ruas na manhã desta terça-feira (24).

Publicidade