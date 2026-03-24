Fusca pega fogo em frente a prédio de Bento Ferreira em Vitória

Um Fusca conversível pegou fogo por volta das 13h30 desta terça-feira (24) na Avenida César Hilal, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O veículo parou às pressas em frente ao edifício Modern Life, atrás do Hospital da Polícia Militar (HPM). De acordo com relatos de leitores, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local. A via foi isolada para garantir a segurança de quem passava pela região, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas.

Bombeiros chegaram rápido ao local, mas não há tempo de evitar que o Fusca fosse completamente destruído pelas chamas Crédito: Leitor | A Gazeta

Um morador contou que o carro era conduzido por um mecânico. Segundo ele, o profissional estava avaliando o veículo quando o fogo começou. “Ele curvou a rotatória e, quando vinha para cá, o carro começou a pegar fogo. Só deu tempo de parar e sair. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas foi um susto muito grande”, relatou.