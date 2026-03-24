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Fusca pega fogo em frente a prédio de Bento Ferreira em Vitória

Publicado em 24/03/2026 às 14h47
Veículo foi visto em chamas na Av. Cezar Hilal, em Bento Ferreira, Vitória, na tarde desta terça-feira (24)

Um Fusca conversível pegou fogo por volta das 13h30 desta terça-feira (24) na Avenida César Hilal, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O veículo parou às pressas em frente ao edifício Modern Life, atrás do Hospital da Polícia Militar (HPM). De acordo com relatos de leitores, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local. A via foi isolada para garantir a segurança de quem passava pela região, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas.

Fusca pegou fogo na tarde desta terça-feira (24), em Vitória
Bombeiros chegaram rápido ao local, mas não há tempo de evitar que o Fusca fosse completamente destruído pelas chamas Crédito: Leitor | A Gazeta

Um morador contou que o carro era conduzido por um mecânico. Segundo ele, o profissional estava avaliando o veículo quando o fogo começou. “Ele curvou a rotatória e, quando vinha para cá, o carro começou a pegar fogo. Só deu tempo de parar e sair. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas foi um susto muito grande”, relatou.

Ainda segundo o morador, o mecânico não era o dono do carro e fazia apenas uma avaliação do Fusca no momento do incidente.  O incêndio foi controlado por volta das 14h e não houve feridos. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para mais detalhes sobre a ocorrência.

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