Fácil de fazer

Creme de abóbora com gengibre e castanhas: dica saudável

Para deixar a receita ainda mais nutritiva e saborosa, use óleo de coco para dourar o alho e as castanhas de caju

Publicado em 25 de Março de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Creme de abóbora japonesa é finalizado com alho e castanhas Crédito: Ara Fotografia
Ótimo para servir fumegante e se aconchegar no frio, o creme de abóbora japonesa ganha uma textura interessante com castanhas de caju picadas e douradas em óleo de coco. O gengibre traz ainda mais sabor à receita, que você confere abaixo:  

CREME DE ABÓBORA COM GENGIBRE E CASTANHAS

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • ½ cebola descascada e picada em cubos
  • 1 colher (sobremesa) de azeite
  • 4 xícaras (chá) de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos médios
  • 1 colher (sopa) de gengibre ralado
  • 1 litro de caldo de legumes caseiro ou água
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 pote de creme de ricota
  • 1 colher (sobremesa) de óleo de coco
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • ½ xícara (chá) de castanhas-de-caju picadas
  • Pimenta-do-reino preta moída a gosto
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente a abóbora e o gengibre e refogue.  
  2. Adicione o caldo de legumes, a pimenta e o sal e deixe cozinhar até que a abóbora fique macia. 
  3. Desligue o fogo, junte o creme de ricota e bata no liquidificador até a mistura ficar homogênea. 
  4. Em uma frigideira, aqueça o óleo de coco e doure o alho e as castanhas. 
  5. Sirva o creme de abóbora colocando por cima o alho e as castanhas dourados.
Receita cedida pela marca Tirolez, Veja mais em leia.ag/receitas

