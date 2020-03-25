Creme de abóbora com gengibre e castanhas: dica saudável

Ótimo para servir fumegante e se aconchegar no frio, o creme de abóbora japonesa ganha uma textura interessante com castanhas de caju picadas e douradas em óleo de coco. O gengibre traz ainda mais sabor à receita, que você confere abaixo:
CREME DE ABÓBORA COM GENGIBRE E CASTANHAS
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- ½ cebola descascada e picada em cubos
- 1 colher (sobremesa) de azeite
- 4 xícaras (chá) de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos médios
- 1 colher (sopa) de gengibre ralado
- 1 litro de caldo de legumes caseiro ou água
- 1 colher (café) de sal
- 1 pote de creme de ricota
- 1 colher (sobremesa) de óleo de coco
- 1 dente de alho descascado e amassado
- ½ xícara (chá) de castanhas-de-caju picadas
- Pimenta-do-reino preta moída a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente a abóbora e o gengibre e refogue.
- Adicione o caldo de legumes, a pimenta e o sal e deixe cozinhar até que a abóbora fique macia.
- Desligue o fogo, junte o creme de ricota e bata no liquidificador até a mistura ficar homogênea.
- Em uma frigideira, aqueça o óleo de coco e doure o alho e as castanhas.
- Sirva o creme de abóbora colocando por cima o alho e as castanhas dourados.
Receita cedida pela marca Tirolez, Veja mais em leia.ag/receitas.