Sopa de cebola gratinada é uma boa pedida para o jantar

Preaqueça o forno a 200°C.

Em uma panela grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, adicione as cebolas e refogue até dourarem. Junte o caldo de galinha e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo.

Com uma escumadeira, retire seis chalotas inteiras, reserve-as e bata o restante no liquidificador com o creme de queijo.



Volte a mistura na panela e ligue o fogo novamente, mexendo bem até levantar fervura.

Distribua em seis tigelas individuais, colocando uma das cebolas reservadas em cada tigela.



Passe o restante da manteiga nas fatias de pão, coloque-as em uma assadeira e leve ao forno até dourarem.



Coloque uma fatia na superfície de cada tigela reservada e cubra com queijo parmesão ralado.

Leve ao forno por mais 10 minutos ou até gratinar.

