Sopa de cebola gratinada é uma boa pedida para o jantar

Sopa de cebola é um dos clássicos da gastronomia. Uma versão pra lá de chique foi criada pelo chef francês Paul Bocuse (1926-2018) e tornou-se um ícone, a Soupe aux Truffes VGA, preparada com trufas negras e coberta com massa folhada.
A seguir, apresentamos uma versão mais simples e fácil de fazer no dia a dia, em especial quando chega o frio: a sopa de cebola com creme de queijo minas frescal, gratinada com parmesão e servida com torradas amanteigadas. Confira!
SOPA DE CEBOLA COM CREME DE QUEIJO MINAS
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 35 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 35 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 20 chalotas (minicebolas) ou 3 cebolas médias picadas
- 3 xícaras (chá) de caldo de galinha
- 1 embalagem de creme de queijo minas frescal
- 6 fatias de pão francês
- 3 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado
- ½ maço de cebolinha picado
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200°C.
- Em uma panela grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, adicione as cebolas e refogue até dourarem. Junte o caldo de galinha e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo.
- Com uma escumadeira, retire seis chalotas inteiras, reserve-as e bata o restante no liquidificador com o creme de queijo.
- Volte a mistura na panela e ligue o fogo novamente, mexendo bem até levantar fervura.
- Distribua em seis tigelas individuais, colocando uma das cebolas reservadas em cada tigela.
- Passe o restante da manteiga nas fatias de pão, coloque-as em uma assadeira e leve ao forno até dourarem.
- Coloque uma fatia na superfície de cada tigela reservada e cubra com queijo parmesão ralado.
- Leve ao forno por mais 10 minutos ou até gratinar.
- Finalize com a cebolinha picada por cima e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Tirolez; Veja mais em leia.ag/receitas.