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Aconchego

Sopa de cebola gratinada é uma boa pedida para o jantar

Gostou da receita? Ela é prática, fica pronta em menos de 40 minutos, é finalizada no forno e vai à mesa com torradas amanteigadas

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 13:00
Sopa de cebola servida com torradas
Decore a sopa com cebolinha picada e sirva com torradas Crédito: Ara Fotografia
Sopa de cebola é um dos clássicos da gastronomia. Uma versão pra lá de chique foi criada pelo chef francês Paul Bocuse (1926-2018) e tornou-se um ícone, a Soupe aux Truffes VGA, preparada com trufas negras e coberta com massa folhada.
A seguir, apresentamos uma versão mais simples e fácil de fazer no dia a dia, em especial quando chega o frio: a sopa de cebola com creme de queijo minas frescal, gratinada com parmesão e servida com torradas amanteigadas. Confira! 

SOPA DE CEBOLA COM CREME DE QUEIJO MINAS

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 35 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal 
  • 20 chalotas (minicebolas) ou 3 cebolas médias picadas
  • 3 xícaras (chá) de caldo de galinha
  • 1 embalagem de creme de queijo minas frescal 
  • 6 fatias de pão francês
  • 3 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado
  • ½ maço de cebolinha picado
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200°C.
  2. Em uma panela grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, adicione as cebolas e refogue até dourarem. Junte o caldo de galinha e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo. 
  3. Com uma escumadeira, retire seis chalotas inteiras, reserve-as e bata o restante no liquidificador com o creme de queijo.
  4. Volte a mistura na panela e ligue o fogo novamente, mexendo bem até levantar fervura. 
  5. Distribua em seis tigelas individuais, colocando uma das cebolas reservadas em cada tigela.
  6. Passe o restante da manteiga nas fatias de pão, coloque-as em uma assadeira e leve ao forno até dourarem.
  7. Coloque uma fatia na superfície de cada tigela reservada e cubra com queijo parmesão ralado. 
  8. Leve ao forno por mais 10 minutos ou até gratinar.
  9. Finalize com a cebolinha picada por cima e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Tirolez; Veja mais em leia.ag/receitas.

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