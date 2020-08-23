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Fumegante

Sopa cremosa de mandioca com linguiça, carne e bacon; veja receita

Sugestão da apresentadora Ana Maria Braga contém ainda paio, pimenta dedo-de-moça e um toque de tomate temperado com ervas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 10:00

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 10:00

Sopa cremosa de mandioca com carne e bacon, receita de Ana Maria Braga
Sopa encorpoda de linguiça e bacon: sirva fumegante Crédito: Anamariabraga.globo.com
Coxão mole, paio, linguiça calabresa, bacon: tal combinação de carnes e embutidos deixa ainda mais saborosa a sopa de mandioca sugerida por Ana Maria Braga. Confira abaixo a receita da rainha da culinária nas manhãs da TV Globo:   

SOPA DE MANDIOCA COM CARNE, LINGUIÇA E BACON 

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 litros de água
  • 2 tabletes de caldo de carne
  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedacinhos
  • 2 tomates maduros sem sementes picadinhos
  • 5 colheres (sopa) de azeite
  • 2 cebolas médias picadas
  • 4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
  • Sal
  • 100 g de bacon cortado em cubinhos
  • 1 paio cortado em cubinhos (cerca de 150 g)
  • 1 linguiça calabresa defumada cortada em cubinhos (cerca de 150 g)
  • 5 dentes de alho amassados
  • 250g de coxão mole cozido com temperos e desfiado

MODO DE PREPARO:

  • MODO DE PREPARO: 
  1. Junte a água com os tabletes de caldo de carne e a mandioca e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por cerca de 25 minutos ou até a mandioca ficar macia. Deixe esfriar.
  2. Transfira o conteúdo da panela para o copo do liquidificador e bata até obter um creme. Reserve.
  3. Em uma tigela, misture o tomate com o azeite, metade da cebola, metade do cheiro-verde e a pimenta e tempere com sal a gosto. Reserve.
  4. Em panela grande, frite o bacon com o paio, a calabresa, o alho e a cebola restante por 15 minutos ou até dourarem. Adicione a mistura de tomate (reserve um pouco para decorar) e o coxão mole desfiado e misture bem. Acrescente o creme de mandioca reservado e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até aquecer bastante.
  5. Salpique o cheiro-verde restante e sirva em seguida, decorada com o tomate temperado reservado.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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