Sopa cremosa de mandioca com linguiça, carne e bacon; veja receita

Coxão mole, paio, linguiça calabresa, bacon: tal combinação de carnes e embutidos deixa ainda mais saborosa a sopa de mandioca sugerida por Ana Maria Braga. Confira abaixo a receita da rainha da culinária nas manhãs da TV Globo:
SOPA DE MANDIOCA COM CARNE, LINGUIÇA E BACON
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 litros de água
- 2 tabletes de caldo de carne
- 500 g de mandioca descascada e cortada em pedacinhos
- 2 tomates maduros sem sementes picadinhos
- 5 colheres (sopa) de azeite
- 2 cebolas médias picadas
- 4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
- Sal
- 100 g de bacon cortado em cubinhos
- 1 paio cortado em cubinhos (cerca de 150 g)
- 1 linguiça calabresa defumada cortada em cubinhos (cerca de 150 g)
- 5 dentes de alho amassados
- 250g de coxão mole cozido com temperos e desfiado
MODO DE PREPARO:
- MODO DE PREPARO:
- Junte a água com os tabletes de caldo de carne e a mandioca e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por cerca de 25 minutos ou até a mandioca ficar macia. Deixe esfriar.
- Transfira o conteúdo da panela para o copo do liquidificador e bata até obter um creme. Reserve.
- Em uma tigela, misture o tomate com o azeite, metade da cebola, metade do cheiro-verde e a pimenta e tempere com sal a gosto. Reserve.
- Em panela grande, frite o bacon com o paio, a calabresa, o alho e a cebola restante por 15 minutos ou até dourarem. Adicione a mistura de tomate (reserve um pouco para decorar) e o coxão mole desfiado e misture bem. Acrescente o creme de mandioca reservado e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até aquecer bastante.
- Salpique o cheiro-verde restante e sirva em seguida, decorada com o tomate temperado reservado.
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