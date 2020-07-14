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Picante

Como preparar uma sopa cremosa de milho à moda mexicana

A lista de ingredientes para a receita inclui peito de frango, batata, alho-poró, pimentões, páprica, molho de pimentas e creme de leite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 11:00

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 11:00

Sopa mexicana de milho com molho tabasco
Sopa de milho à mexicana: dica para esquentar o corpo Crédito: Tabasco/Divulgação
Em dias de baixa temperatura, nada como saborear um creme de milho ou uma sopa bem incrementada. Mas que tal inovar nas receitas quentinhas com um calor extra de pimenta? De influência mexicana, a sopa de milho com frango, batata, pimentões e molho picante, que você confere abaixo, fica uma delícia!  
INGREDIENTES: 
  • 500g de peito de frango cortado em pedaços pequenos
  • 100g de manteiga (divida em duas porções)
  • 200g de alho-poró
  • 400g de batatas bem cozidas, descascadas e cortadas em cubos
  • 150g de pimentão vermelho
  • 150g de pimentão verde
  • 50ml de molho de pimentas 
  • 15g de páprica doce
  • 80g de farinha de trigo
  • 30g de caldo de galinha
  • 800g de milho verde
  • 500ml de creme de leite fresco
  • Rendimento: 10 porções individuais
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande, derreta uma porção de manteiga, doure o frango e reserve. 
  2. Coloque o restante da manteiga e junte o alho-poró, as batatas e os pimentões. 
  3. Misture com a páprica e a farinha de trigo. Deixe ferver por cerca de 1 minuto.
  4. Adicione o caldo de galinha, o milho, o molho de pimentas e os cubos de peito de frango. Adicione sal, se necessário. 
  5. Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. 
  6. Acrescente o creme de leite fresco e deixe aquecer. Sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Tabasco. Leia mais em leia.ag/receitas.

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