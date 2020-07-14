Como preparar uma sopa cremosa de milho à moda mexicana

Em uma panela grande, derreta uma porção de manteiga, doure o frango e reserve.

Coloque o restante da manteiga e junte o alho-poró, as batatas e os pimentões.

Misture com a páprica e a farinha de trigo. Deixe ferver por cerca de 1 minuto.

Adicione o caldo de galinha, o milho, o molho de pimentas e os cubos de peito de frango. Adicione sal, se necessário.

Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos.

Acrescente o creme de leite fresco e deixe aquecer. Sirva em seguida.