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Fumegantes

3 receitas de sopas e cremes para se aquecer na frente fria

Aproveite que o friozinho chegou e capriche no preparo das tradicionais delícias da temporada outono/inverno

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:39

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

14 mai 2021 às 13:39
É tempo de aquecer o corpo com boas sopas, caldos e cremes fumegantes, afinal, as baixas temperaturas não são mais uma exclusividade da região de montanhas. Então, aproveite a frente fria para se aquecer com as três delícias que o Divirta-se selecionou: sopa de cebola gratinada, sopa cremosa de mandioca com linguiça e creme de abóbora com castanhas. Bora cozinhar?

SOPA DE MANDIOCA COM LINGUIÇA

Que tal se aquecer com uma receita nutritiva que reúne diversas texturas e sabores? O creme de abóbora japonesa com gengibre e castanha de caju é uma boa pedida. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Ara Fotografia 
Sopa de cebola é um clássico da culinária francesa. Descobrimos uma versão com creme de queijo minas, gratinada e acompanhada de torradas amanteigadas. Curtiu? Clique aqui para ver a receita. FOTO: Ara Fotografia
Coxão mole, paio, linguiça calabresa e bacon são ingredientes que deixam ainda mais saborosa a sopa de mandioca sugerida por Ana Maria Braga. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Anamariabraga.globo.com

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