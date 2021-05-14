3 receitas de sopas e cremes para se aquecer na frente fria

É tempo de aquecer o corpo com boas sopas, caldos e cremes fumegantes, afinal, as baixas temperaturas não são mais uma exclusividade da região de montanhas. Então, aproveite a frente fria para se aquecer com as três delícias que o Divirta-se selecionou: sopa de cebola gratinada, sopa cremosa de mandioca com linguiça e creme de abóbora com castanhas. Bora cozinhar?