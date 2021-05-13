Costela, cerveja, feijoada: veja os destaques gastronômicos da semana

Costelinha com purê de baroa, couve e farofa celebra os 4 anos do Gabê Crédito: Gabê/Instagram

Destaque em Vitória quando o assunto é comida brasileira, o restaurante Gabê (@gabefamilyfood) completou quatro anos na última segunda-feira (10). Para marcar o aniversário, a casa trouxe novidades, entre elas um prato comemorativo: costelinha de porco marinada em mel e missô, purê de baroa, couve rasgada e refogada e farofa de batata palha (a partir de R$ 39,90, individual).

A sugestão está disponível até o final deste mês, para almoço presencial e delivery. No cardápio, a chef Gabriela Lorenção incluiu quatro dos seus clássicos: bife à parmegiana, filé à Osvaldo Aranha, salada crocante e salada Caesar, que passam a ser oferecidos diariamente.

Com reforma em vista para repaginar o salão e ampliar a cozinha, o Gabê deve abrigar, ainda este ano, a produção da Olima Culinária Afetiva (@olima.culinaria), da chef Gabriela Lima. A dupla de Gabis já vem colaborando mutuamente em alguns produtos e firmou essa parceria para novos projetos. O primeiro deles é um café, servido sempre aos sábados, com início ainda no segundo semestre.

CERVEJAS CELEBRAM A CIDADE DOS COLIBRIS

A Cervejaria Teresense lançou dois rótulos em homenagem a símbolos de Santa Teresa. Do estilo Hop Lager, a Kolibier é feita com lúpulos americanos, que a tornam bastante aromática e refrescante, e traz no rótulo um colibri com as cores da bandeira do Espírito Santo.

A Kolibier e a Caravaggio já estão à venda na loja da Teresense Crédito: Cervejaria Teresense/Divulgação

Já a Caravaggio, uma Red Ale com sabores de caramelo tostado e toffee, estampa a famosa rampa de voo livre do Circuito Caravaggio, um dos pontos turísticos da cidade. As cervejas estão à venda somente na loja da cervejaria, que faz entregas na Grande Vitória. Encomendas: (27) 99707-6062.

HOTEL RETOMA FEIJOADA PRESENCIAL

A tradicional feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, voltou a ser oferecida presencialmente aos sábados, das 12h às 16h, com música ao vivo e drinques. O valor por pessoa é R$ 89 e dá direito ao bufê com saladas, frios, entradas, pratos quentes, feijoada (servida separadamente), batidas e sobremesas. Reservas: (27) 3345-0111.

Feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi é uma das mais famosas de Vitória Crédito: Mile4/Divulgação