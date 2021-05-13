AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pitadas

Costela, cerveja, feijoada: veja os destaques gastronômicos da semana

Confira os lançamentos de aniversário do Gabê, os novos rótulos da Cervejaria Teresense e o retorno de uma famosa feijoada de Vitória

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:40

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:40
Costelinha marinada em mel e missô com purê de baroa, couve e farofa: prato do aniversário de 4 anos do restaurante Gabê, em Vitória
Costelinha com purê de baroa, couve e farofa celebra os 4 anos do Gabê Crédito: Gabê/Instagram
Destaque em Vitória quando o assunto é comida brasileira, o restaurante Gabê (@gabefamilyfood) completou quatro anos na última segunda-feira (10). Para marcar o aniversário, a casa trouxe novidades, entre elas um prato comemorativo: costelinha de porco marinada em mel e missô, purê de baroa, couve rasgada e refogada e farofa de batata palha (a partir de R$ 39,90, individual).
A sugestão está disponível até o final deste mês, para almoço presencial e delivery. No cardápio, a chef Gabriela Lorenção incluiu quatro dos seus clássicos: bife à parmegiana, filé à Osvaldo Aranha, salada crocante e salada Caesar, que passam a ser oferecidos diariamente. 

Veja Também

Vitória ganha novo restaurante de cozinha mediterrânea

Com reforma em vista para repaginar o salão e ampliar a cozinha, o Gabê deve abrigar, ainda este ano, a produção da Olima Culinária Afetiva (@olima.culinaria), da chef Gabriela Lima. A dupla de Gabis já vem colaborando mutuamente em alguns produtos e firmou essa parceria para novos projetos. O primeiro deles é um café, servido sempre aos sábados, com início ainda no segundo semestre.   

CERVEJAS CELEBRAM A CIDADE DOS COLIBRIS 

A Cervejaria Teresense lançou dois rótulos em homenagem a símbolos de Santa Teresa. Do estilo Hop Lager, a Kolibier é feita com lúpulos americanos, que a tornam bastante aromática e refrescante, e traz no rótulo um colibri com as cores da bandeira do Espírito Santo.
Cervejas Kolibier e Caravaggio, lançamentos da Cervejaria Teresense
A Kolibier e a Caravaggio já estão à venda na loja da Teresense Crédito: Cervejaria Teresense/Divulgação
Já a Caravaggio, uma Red Ale com sabores de caramelo tostado e toffee, estampa a famosa rampa de voo livre do Circuito Caravaggio, um dos pontos turísticos da cidade. As cervejas estão à venda somente na loja da cervejaria, que faz entregas na Grande Vitória. Encomendas: (27) 99707-6062.

HOTEL RETOMA FEIJOADA PRESENCIAL

A tradicional feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, voltou a ser oferecida presencialmente aos sábados, das 12h às 16h, com música ao vivo e drinques. O valor por pessoa é R$ 89 e dá direito ao bufê com saladas, frios, entradas, pratos quentes, feijoada (servida separadamente), batidas e sobremesas. Reservas: (27) 3345-0111.  
Feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi
Feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi é uma das mais famosas de Vitória Crédito: Mile4/Divulgação
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Veja Também

Exagerou na cerveja? Saiba como evitar ou curar a ressaca

Festival leva chefs para cozinhar e discutir a gastronomia do ES no Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente envolvendo caminhão deixa carro destruído em Vila Velha
Carreta perde força em ladeira, atinge dois carros e tomba em Cariacica
Aline Xavier Rodrigues, de 29 anos
Grávida morre e seis ficam feridos em acidente entre três carros na BR 101
Mulher desaparecida é enterrada dentro de casa em São José do Calçado
Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados