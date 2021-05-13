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Festival reúne chefs para cozinhar e discutir a gastronomia do ES

Edição deste ano do festival Panela de Barro será totalmente on-line, devido à pandemia. As lives serão realizadas até 8 de junho

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:46

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

13 mai 2021 às 15:46
Moqueca capixaba com camarão preparada na panela de barro
Moqueca capixaba preparada na panela de barro Crédito: Gabriel Lordello/Arquivo
Com o objetivo de valorizar a culinária capixaba, começou esta semana o Festival Panela de Barro, trazendo lives e a participação de mais de 30 chefs e apreciadores de gastronomia. A abertura oficial aconteceu na última quarta-feira (12) com os organizadores Eduardo Destefani e Alessandro Eller contando o que há de se esperar nesta edição, que será totalmente on-line por conta da pandemia.
"Teremos lives de café e pratos quentes, vamos passar pela beira do mar, pelo mundo da cozinha afetiva... Vamos falar de alimentos e sua procedência", explicou Eduardo.
"O festival vem mostrar a força da cozinha regional capixaba, nossos valores e as pessoas que trabalham em prol da gastronomia do ES. Por meio do festival, podemos valorizar quem está por trás das panelas, a culinária capixaba e os apaixonados pelo assunto", completou o chef Alessandro Eller.
Até o dia 8 de junho serão promovidas lives, em sua maioria no período noturno, na perfil do Instituto Panela de Barro no Instagram: @i.paneladebarro. Nelas, os participantes irão elaborar pratos típicos do Estado, com ingredientes capixabas, além de saborear a história da cerveja artesanal local, os cafés especiais, a cachaça e o mundo da confeitaria. As receitas ficarão disponíveis no Instagram do festival.
Na parte da tarde, acontecerão bate-papos voltados para a cultura, a história e as tendências da culinária. Já à noite, os chefs vão colocar a “mão na massa” com receitas para o público acompanhar e fazer junto. O projeto Festival Panela de Barro foi selecionado no Edital de Artes Integradas, por meio do edital emergencial da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura (Secult).
*Com informações da Secretaria Estadual de Cultura (Secult)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE LIVES:

*A programação não foi divulgada por inteiro. Assim que tivermos ela por completo, atualizaremos a matéria
  • 13/05, às 20h
  • André Mombrini - Paella Campeira - CFM Gastronomia/Serra

  • 14/05, às 20h
  • Chef Tico Tosi - Caldeirada de mocotó - Cozinha Raiz/Castelo

  • 15/05, às 11h
  • Bruna Barbieri (Café na Tuia) - Os segredos de um bom café - Forno Grande/Castelo

  • 16/06, às 19h
  • Chef Matheus Souza - Camarão maratimba - Instituto Panela de Barro (Vila Velha)

  • 17/05, às 20h
  • Chef Luciano Faé (Bistrô Terrazzo) - Instituto Panela de Barro/Vitória

  • 18/05, às 20h
  • Chef Stephanie Dutra - Marataízes
  • 19/05, às 20h
  • Chef Layza Garcia (Moqueca do Garcia) - Anchieta

  • 20/05, às 20h
  • Thays Muqui - Guarapari

  • 21/05, às 20h
  • Chef Janaina Temporim (Massas Temporim) -Vila Velha

  • 24/05, às 20h
  • Chef Tiago Cotta (Espetaria Castelo) - Instituto Panela de Barro/Castelo

  • 25/05, às 20h
  • Flávio Pires (Kastell Bier) - Castelo

  • 26/05, às 20h
  • Chef Beto Brunelli  - Instituto Panela de Barro/Castelo
  • 27/05, às 20h
  • Ragner da Matta (Burger House) - Anchieta/Castelhanos

  • 28/05, às 20h
  • Chef Claudia Marriel (A Chef do Amor) - Vila Velha

  • 29/05, às 11h
  • Chef Milla Maria - Ipatinga (MG)

  • 31/05, às 16h
  • Dete Lorenção - Venda Nova do Imigrante

  • 31/05, às 20h
  • Chef Renato Santos (Restaurante Nossa Vida) - Venda Nova do Imigrante

  • 01/06, às 20h
  • Chef Priscilla Luques (Mais Doce) - Serra

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