Festival reúne chefs para cozinhar e discutir a gastronomia do ES

Com o objetivo de valorizar a culinária capixaba, começou esta semana o Festival Panela de Barro, trazendo lives e a participação de mais de 30 chefs e apreciadores de gastronomia. A abertura oficial aconteceu na última quarta-feira (12) com os organizadores Eduardo Destefani e Alessandro Eller contando o que há de se esperar nesta edição, que será totalmente on-line por conta da pandemia.
"Teremos lives de café e pratos quentes, vamos passar pela beira do mar, pelo mundo da cozinha afetiva... Vamos falar de alimentos e sua procedência", explicou Eduardo.
"O festival vem mostrar a força da cozinha regional capixaba, nossos valores e as pessoas que trabalham em prol da gastronomia do ES. Por meio do festival, podemos valorizar quem está por trás das panelas, a culinária capixaba e os apaixonados pelo assunto", completou o chef Alessandro Eller.
Até o dia 8 de junho serão promovidas lives, em sua maioria no período noturno, na perfil do Instituto Panela de Barro no Instagram: @i.paneladebarro. Nelas, os participantes irão elaborar pratos típicos do Estado, com ingredientes capixabas, além de saborear a história da cerveja artesanal local, os cafés especiais, a cachaça e o mundo da confeitaria. As receitas ficarão disponíveis no Instagram do festival.
Na parte da tarde, acontecerão bate-papos voltados para a cultura, a história e as tendências da culinária. Já à noite, os chefs vão colocar a “mão na massa” com receitas para o público acompanhar e fazer junto. O projeto Festival Panela de Barro foi selecionado no Edital de Artes Integradas, por meio do edital emergencial da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura (Secult).
*Com informações da Secretaria Estadual de Cultura (Secult)
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE LIVES:
*A programação não foi divulgada por inteiro. Assim que tivermos ela por completo, atualizaremos a matéria
- 13/05, às 20h
- André Mombrini - Paella Campeira - CFM Gastronomia/Serra
- 14/05, às 20h
- Chef Tico Tosi - Caldeirada de mocotó - Cozinha Raiz/Castelo
- 15/05, às 11h
- Bruna Barbieri (Café na Tuia) - Os segredos de um bom café - Forno Grande/Castelo
- 16/06, às 19h
- Chef Matheus Souza - Camarão maratimba - Instituto Panela de Barro (Vila Velha)
- 17/05, às 20h
- Chef Luciano Faé (Bistrô Terrazzo) - Instituto Panela de Barro/Vitória
- 18/05, às 20h
- Chef Stephanie Dutra - Marataízes
- 19/05, às 20h
- Chef Layza Garcia (Moqueca do Garcia) - Anchieta
- 20/05, às 20h
- Thays Muqui - Guarapari
- 21/05, às 20h
- Chef Janaina Temporim (Massas Temporim) -Vila Velha
- 24/05, às 20h
- Chef Tiago Cotta (Espetaria Castelo) - Instituto Panela de Barro/Castelo
- 25/05, às 20h
- Flávio Pires (Kastell Bier) - Castelo
- 26/05, às 20h
- Chef Beto Brunelli - Instituto Panela de Barro/Castelo
- 27/05, às 20h
- Ragner da Matta (Burger House) - Anchieta/Castelhanos
- 28/05, às 20h
- Chef Claudia Marriel (A Chef do Amor) - Vila Velha
- 29/05, às 11h
- Chef Milla Maria - Ipatinga (MG)
- 31/05, às 16h
- Dete Lorenção - Venda Nova do Imigrante
- 31/05, às 20h
- Chef Renato Santos (Restaurante Nossa Vida) - Venda Nova do Imigrante
- 01/06, às 20h
- Chef Priscilla Luques (Mais Doce) - Serra