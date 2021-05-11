Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Churrasqueira e air fryer

3 receitas para deixar a picanha deliciosa sem gastar uma fortuna

O quilo da carne servida ao presidente Jair Bolsonaro em um churrasco custa em média R$ 1.800. Conheça formas práticas de assar as opções acessíveis e ganhar elogios que valem mais
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:24

No último domingo (9), Dia das Mães, o valor da picanha servida ao presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona uma polêmica indigesta.
A peça da carne, da raça de gado wagyu, selecionada pelo churrasqueiro, custa em média R$ 600 (350g) - e o preço do quilo pode chegar a R$ 1.799. Pois o corte, de origem japonesa e rico em sabor e maciez, é considerado uma Louis Vuitton dos açougues.

Bife de grife à parte, é certo que tem sido cada vez mais difícil para o brasileiro economizar nas compras de sua churrascada. Se a tão querida picanha não pode faltar na sua, temos aqui três receitas simples, para fazer com menos de 1kg e deixá-la ainda mais irresistível - e você não vai precisar gastar essa pequena fortuna. 

PICANHA NA CROSTA DE ALHO, por José Almiro de Morais (apresentador do programa "Churrasqueadas", da TV Gazeta)

Picanha com crosta de alho, por José Almiro de Morais (Churrasqueadas)
A picanha com crosta de alho é assada na churrasqueira Crédito: Churrasqueadas
  • INGREDIENTES: 
  • 1 peça de picanha 
  • Sal de parrilha ou fino 
  • 100g de queijo parmesão ralado 
  • 5 dentes de alho 
  • 2 colheres (sopa) de farinha de pão 
  • 200g de manteiga 
  • Pimenta biquinho, alecrim, alho frito e orégano
  • Dica: antes de preparar a picanha na churrasqueira, acenda o braseiro com antecedência de pelo menos 1 hora.
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Na picanha (cortada em bifes de dois dedos de espessura ou inteira), faça leves cortes na camada de gordura e salpique sal nos dois lados. Leve para a churrasqueira com a gordura virada para baixo primeiro no braseiro forte (a 20 cm das brasas). Depois de selar a gordura, vire a picanha para selar o outro lado. Em seguida, leve para o braseiro fraco (a 60 cm das brasas) para continuar assando.
  2. Crosta de alho: em um refratário, misture o queijo parmesão ralado, o alho picado, uma pitada de orégano, a farinha de pão, manteiga pré-derretida, a pimenta biquinho picada e alecrim. 
  3. Baixe a picanha para dar uma nova selada na gordura no braseiro forte ou médio (a 40 cm das brasas). Aqueça levemente e vire a gordura. Espalhe a pasta de alho na picanha e retorne à grelha, para o braseiro fraco, de forma que derreta e forme a crosta. Retire, polvilhe um pouco de alho frito e sirva.

ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:

PICANHA À ITALIANA, por Juarez Campos (chef do restaurante Oriundi e comentarista da CBN Vitória)

Picanha à Italiana, por Juarez Campos
Picanha à Italiana: prepare na panela com vinho branco e ervas Crédito: Vitor Jubini
  • INGREDIENTES:
  • 4 fatias de picanha maturada (com 100g cada uma)
  • 4 folhas de sálvia fresca
  • 1 pitada de orégano seco
  • 1/4 de xícara de vinho branco seco
  • 1/4 de xícara caldo de carne (se necessário)
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho
  • 1 colher (café) de salsa picadinha
  • Pimenta dedo-de-moça ou pimenta-de-cheiro picadas
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, doure a picanha e o alho no azeite (vire só uma vez). 
  2. Junte as ervas e as pimentas (na quantidade que desejar). 
  3. Retire o excesso de gordura. 
  4. Junte o vinho branco e deixe evaporar. Acrescente caldo de carne se necessário e aguarde encorpar. 
  5. Finalize salpicando salsinha e sirva com purê ou risoto.

PICANHA COM MANTEIGA DE ERVAS NA AIR FRYER, por Kaique Salles (empresário e criador do delivery de kits para churrasco Grillbox)

Para preparar a receita do Kaique, super simples, você vai precisar de picanha, tomilho fresco, alecrim fresco, alho, manteiga, sal e papel-alumínio. Assista ao passo-a-passo no vídeo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Churrasco Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados