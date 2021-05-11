3 receitas para deixar a picanha deliciosa sem gastar uma fortuna

No último domingo (9), Dia das Mães, o valor da picanha servida ao presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona uma polêmica indigesta.
A peça da carne, da raça de gado wagyu, selecionada pelo churrasqueiro, custa em média R$ 600 (350g) - e o preço do quilo pode chegar a R$ 1.799. Pois o corte, de origem japonesa e rico em sabor e maciez, é considerado uma Louis Vuitton dos açougues.
Bife de grife à parte, é certo que tem sido cada vez mais difícil para o brasileiro economizar nas compras de sua churrascada. Se a tão querida picanha não pode faltar na sua, temos aqui três receitas simples, para fazer com menos de 1kg e deixá-la ainda mais irresistível - e você não vai precisar gastar essa pequena fortuna.
PICANHA NA CROSTA DE ALHO, por José Almiro de Morais (apresentador do programa "Churrasqueadas", da TV Gazeta)
- INGREDIENTES:
- 1 peça de picanha
- Sal de parrilha ou fino
- 100g de queijo parmesão ralado
- 5 dentes de alho
- 2 colheres (sopa) de farinha de pão
- 200g de manteiga
- Pimenta biquinho, alecrim, alho frito e orégano
- Dica: antes de preparar a picanha na churrasqueira, acenda o braseiro com antecedência de pelo menos 1 hora.
- MODO DE PREPARO:
- Na picanha (cortada em bifes de dois dedos de espessura ou inteira), faça leves cortes na camada de gordura e salpique sal nos dois lados. Leve para a churrasqueira com a gordura virada para baixo primeiro no braseiro forte (a 20 cm das brasas). Depois de selar a gordura, vire a picanha para selar o outro lado. Em seguida, leve para o braseiro fraco (a 60 cm das brasas) para continuar assando.
- Crosta de alho: em um refratário, misture o queijo parmesão ralado, o alho picado, uma pitada de orégano, a farinha de pão, manteiga pré-derretida, a pimenta biquinho picada e alecrim.
- Baixe a picanha para dar uma nova selada na gordura no braseiro forte ou médio (a 40 cm das brasas). Aqueça levemente e vire a gordura. Espalhe a pasta de alho na picanha e retorne à grelha, para o braseiro fraco, de forma que derreta e forme a crosta. Retire, polvilhe um pouco de alho frito e sirva.
PICANHA À ITALIANA, por Juarez Campos (chef do restaurante Oriundi e comentarista da CBN Vitória)
- INGREDIENTES:
- 4 fatias de picanha maturada (com 100g cada uma)
- 4 folhas de sálvia fresca
- 1 pitada de orégano seco
- 1/4 de xícara de vinho branco seco
- 1/4 de xícara caldo de carne (se necessário)
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho
- 1 colher (café) de salsa picadinha
- Pimenta dedo-de-moça ou pimenta-de-cheiro picadas
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, doure a picanha e o alho no azeite (vire só uma vez).
- Junte as ervas e as pimentas (na quantidade que desejar).
- Retire o excesso de gordura.
- Junte o vinho branco e deixe evaporar. Acrescente caldo de carne se necessário e aguarde encorpar.
- Finalize salpicando salsinha e sirva com purê ou risoto.
PICANHA COM MANTEIGA DE ERVAS NA AIR FRYER, por Kaique Salles (empresário e criador do delivery de kits para churrasco Grillbox)
Para preparar a receita do Kaique, super simples, você vai precisar de picanha, tomilho fresco, alecrim fresco, alho, manteiga, sal e papel-alumínio.