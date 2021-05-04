Aprenda 5 receitas do "Churrasqueadas", nova atração da TV Gazeta

A partir deste sábado, 8 de maio, as manhãs da TV Gazeta terão um sabor especial com a estreia do programa "Churrasqueadas", comandado pelo churrasqueiro José Almiro de Morais.
Sucesso há dois anos em diversas plataformas da internet, a atração vai ao ar para os capixabas às 6h50, com boa prosa, curiosidades, dicas práticas e receitas imperdíveis para preparar no calor das brasas.
Além do churrasco apresentado com muito carisma por José Almiro, o "Churrasqueadas" terá música e bate-papo com convidados, como o capixaba Alemão do Forró, escalado para o episódio de estreia.
Confira abaixo cinco receitas do "Churrasqueadas" que bombaram aqui, em A Gazeta, e prepare-se porque em breve teremos mais!
COSTELA DESFIADA E PURÊ DE MANDIOCA
O sanduíche típico da Argentina e do Uruguai ganhou uma versão "churrasqueada" com o acompanhamento mais amado pelos brasileiros, o pão de alho! Clique aqui para ver a receita.
Na tradicional receita gaúcha adaptada por José Almiro, o galeto vai para a brasa com um tempero de dar água na boca. Quer saber o que vai na marinada? Clique aqui para ver a receita.
Que tal preparar um hambúrguer caseiro de frango e assar na churrasqueira? Se gostou dessa ideia do "Churrasqueadas", clique aqui para ver a receita.
Também conhecido como coração da alcatra, o baby beef rende uma ótima carne assada. No tempero, bastante alho e uma bela manteiga de ervas. Interessou? Clique aqui para ver a receita.
Assada por quatro horas na churrasqueira, a costela sugerida por José Almiro fica especialmente macia e suculenta, tornando-se uma companhia perfeita para purê de mandioca. Clique aqui para ver as receitas. FOTOS: Churrasqueadas/Divulgação
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