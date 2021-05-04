Aprenda 5 receitas do "Churrasqueadas", nova atração da TV Gazeta

Com muito carisma, José Almiro apresenta seu "Churrasqueadas" para os capixabas Crédito: Churrasqueadas/Divulgação

A partir deste sábado, 8 de maio, as manhãs da TV Gazeta terão um sabor especial com a estreia do programa "Churrasqueadas", comandado pelo churrasqueiro José Almiro de Morais.

Sucesso há dois anos em diversas plataformas da internet, a atração vai ao ar para os capixabas às 6h50, com boa prosa, curiosidades, dicas práticas e receitas imperdíveis para preparar no calor das brasas.

Além do churrasco apresentado com muito carisma por José Almiro, o "Churrasqueadas" terá música e bate-papo com convidados, como o capixaba Alemão do Forró, escalado para o episódio de estreia.

Confira abaixo cinco receitas do "Churrasqueadas" que bombaram aqui, em A Gazeta, e prepare-se porque em breve teremos mais!