Na churrasqueira, transforme o pão de alho em choripán

Entre os acompanhamentos de um bom churrasco brasileiro, não pode faltar pão de alho, concorda? E se a ideia é inovar nessas receitas, como fez a colunista Bia Brunow na coluna Cozinha intuitiva da Bia, aqui vai mais uma dica: preparar um delicioso choripán usando o próprio pão de alho como base.
Originário da Argentina e do Uruguai, onde é muito popular, o choripán nada mais é do que pão com linguiça e molho chimichurri - este você aprende a fazer conferindo a receita do apresentador do "Churrasqueadas", José Almiro de Morais.
CHORIPAN NO PÃO DE ALHO COM CHIMICHURRI
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Pão de alho tradicional para assar (5 unidades)
- 200g de linguiça toscana
- Molho chimichurri*
*Para preparar o molho chimichurri, você vai precisar de: 1 xícara de salsinha picada, 1 xícara de cebolinha picada, 1 colher (chá) de orégano, meia xícara de vinagre, 2 dentes de alho picados, 1 xícara de azeite, 1 limão, sal e pimenta-do-reino.
- MODO DE PREPARO:
- Molho chimichurri: misture todos os ingredientes em uma vasilha e finalize espremendo o limão.
- Em seguida, asse os pães de alho e as linguiças na churrasqueira.
- Retire e corte as linguiças em rodelas.
- Retire os pães de alho e recheie cada um com as linguiças fatiadas.
- Coloque o molho chimichurri por cima e sirva.
Receita do Churrasqueadas. Veja mais em leia.ag/receitas.