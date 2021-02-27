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Churrasqueadas

Na churrasqueira, transforme o pão de alho em choripán

Receita do expert em churrasco José Almiro de Morais une um petisco brasileiro ao sanduba típico da Argentina e do Uruguai
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

27 fev 2021 às 02:00

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Choripan no pão de alho com molho chimichurri
Receita de choripán com pão de alho fica pronta em 10 minutos Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Entre os acompanhamentos de um bom churrasco brasileiro, não pode faltar pão de alho, concorda? E se a ideia é inovar nessas receitas, como fez a colunista Bia Brunow na coluna Cozinha intuitiva da Bia, aqui vai mais uma dica: preparar um delicioso choripán usando o próprio pão de alho como base. 
Originário da Argentina e do Uruguai, onde é muito popular, o choripán nada mais é do que pão com linguiça e molho chimichurri - este você aprende a fazer conferindo a receita do apresentador do "Churrasqueadas", José Almiro de Morais.

CHORIPAN NO PÃO DE ALHO COM CHIMICHURRI

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Pão de alho tradicional para assar (5 unidades)
  • 200g de linguiça toscana
  • Molho chimichurri*
*Para preparar o molho chimichurri, você vai precisar de: 1 xícara de salsinha picada, 1 xícara de cebolinha picada, 1 colher (chá) de orégano, meia xícara de vinagre, 2 dentes de alho picados, 1 xícara de azeite, 1 limão, sal e pimenta-do-reino. 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Molho chimichurri: misture todos os ingredientes em uma vasilha e finalize espremendo o limão.
  2. Em seguida, asse os pães de alho e as linguiças na churrasqueira.
  3. Retire e corte as linguiças em rodelas.
  4. Retire os pães de alho e recheie cada um com as linguiças fatiadas.
  5. Coloque o molho chimichurri por cima e sirva.
Receita do Churrasqueadas. Veja mais em leia.ag/receitas.  

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