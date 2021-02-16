Aprenda a preparar pão de alho com mix de queijos e ervas

Que o pão de alho é uma das paixões do brasileiro ninguém duvida. Então, nada como uma escolha certeira para acompanhar o churrasco do feriadão, não é mesmo? Veja a seguir uma receita prática que pode ser preparada no forno ou direto na churrasqueira. Além dos temperos tradicionais do petisco, ela leva queijo para gratinar. Tem como dar errado? Não mesmo, confira!