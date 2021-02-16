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Aprenda a preparar pão de alho com mix de queijos e ervas

Receita de acompanhamento pode ser feita no forno ou ir direto para a churrasqueira. Para finalizar, polvilhe queijo parmesão

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 fev 2021 às 02:00
Pão de alho com mix de queijos e ervas para fazer na churrasqueira
Pão de alho com mix de queijos e ervas para fazer na churrasqueira Crédito: Tirolez/Divulgação
Que o pão de alho é uma das paixões do brasileiro ninguém duvida. Então, nada como uma escolha certeira para acompanhar o churrasco do feriadão, não é mesmo? Veja a seguir uma receita prática que pode ser preparada no forno ou direto na churrasqueira. Além dos temperos tradicionais do petisco, ela leva queijo para gratinar. Tem como dar errado? Não mesmo, confira! 

PÃO DE ALHO COM MIX DE QUEIJOS E ERVAS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: muito fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1 pão italiano redondo grande
  • ¼ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
  • Para a pasta de queijos:
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
  • 4 dentes de alho picados
  • ½ xícara (chá) de queijo reino ralado
  • ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • Tomilho fresco 
  • Alecrim fresco 
  • Salsinha fresca 
  • Sal
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Corte o pão italiano em fatias sem deixar vazar a faca. Em seguida, vire o pão e corte no outro sentido, também em fatias, fazendo um xadrez.
  3. Em uma tigela, misture todos os ingredientes da pasta de queijos e vá colocando entre as fatias do pão para deixá-lo bem recheado.
  4. Polvilhe o parmesão ralado por cima.
  5. Leve ao forno para assar durante 15 minutos ou até dourar. 
  6. Se o seu forno tiver a função grill, você pode usá-la no final para gratinar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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