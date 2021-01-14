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Lanchonete com sanduíches de pão de alho abre filial em Vitória

A nova unidade da SandubAlho fica em Jardim Camburi. O executivo do Dona Raposa e os drinques com kombucha do Aloha também são assuntos da coluna

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 15:38

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

14 jan 2021 às 15:38
Sanduíches de pão de alho da filial da lanchonete Sandubalho em Jardim Camburi, Vitória
Pães de alho recheados são a especialidade da SandubAlho Crédito: Sandubalho/Divulgação
Uma lanchonete especializada em sanduíches de pão de alho com recheios variados, a SandubAlho, foi aberta em setembro de 2020 no bairro Valparaíso, Serra. O enorme sucesso dos sandubas rendeu uma segunda loja, que acaba de ser inaugurada em Vitória, com uma novidade no cardápio: o sabor Romeu e Julieta. 
O alho não faz parte dessa opção doce, é claro, e ela é montada no pão de 12 cm com goiabada, cream cheese e muçarela gratinada (R$ 15). Todos os outros sanduíches são preparados assim: o cliente escolhe a baguete (de 15 ou 20cm), um dos três tipos de pasta (alho tradicional, alho com ervas ou alho-poró) e um dos oito recheios, com ou sem queijo. 

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Os preços variam de R$ 16 a R$ 34 e cada sanduíche é acompanhado por molhos vinagrete e barbecue. A nova loja fica em Jardim Camburi, na Rua Silvino Grecco, 800, e funciona de terça a domingo, das 18h às 21h30. Delivery até 23h pelos aplicativos iFood e Goomer. Mais informações: (27) 99804-1952.

NOVO EXECUTIVO EM JARDIM DA PENHA

Nesta semana, o gastrobar Dona Raposa, em Vitória, passou a abrir durante o dia com almoço executivo. O menu completo com entrada, prato principal e sobremesa sai a R$ 49 por pessoa. Também servidos separadamente, os principais custam de R$ 25 (parmegiana de frango) a R$ 32 (salmão grelhado). 
Suíno em crosta de mostarda com canjiquinha cremosa do gastrobar Dona Raposa, em Vitória
Suíno em crosta de mostarda e castanhas com canjiquinha: executivo do Dona Raposa Crédito: Amanda Guimarães
Uma opção autoral, do chef Enrico Toniato, é o suíno em crosta de mostarda e praliné de castanhas do Brasil com canjiquinha cremosa. As entradas e as sobremesas mudarão a cada semana. O executivo também está disponível para delivery no aplicativo Shipp. Horários: de segunda a sexta, das 11h às 15h. Rua Comissário Octávio Queiroz, 116, Jardim da Penha.   

DRINQUES FEITOS COM KOMBUCHA 

O restaurante Aloha, em Vitória, acaba de incluir uma novidade em sua carta de bebidas: drinques com e sem álcool preparados com kombucha, bebida probiótica à base de chá fermentado e gaseificada naturalmente. As opções não alcoólicas, nas versões Mirtilo, Maracujá e Gengibre, são acrescidas de xarope francês e custam R$ 15 cada uma.
Drinques do restaurante Aloha preparados com kombucha Viva o Dia
Drinques à base de kombucha são novidade na carta do Aloha Crédito: Leo Gurgel
O Waikiki (R$ 25) é uma combinação especial de kombucha (Uva, Maracujá ou Gengibre) e gim assinada pelo bartender Rodrigo Perdigão. As kombuchas usadas nos drinques são da marca capixaba Viva o Dia, do master brewer Jovan Demoner. 
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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