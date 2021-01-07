Chef argentino abre churrascaria vegana em Vitória

Matias Salem, Taís Cavati e as filhas Maria Luísa, de 5 anos, e Maria Teresa, de 1: veganos na Casa Panapaná Crédito: Fernando Madeira

Inaugurada há um mês em uma residência do bairro Santa Lúcia, com mesas ao ar livre no jardim, a Casa Panapaná é um espaço multifuncional com atividades voltadas à saúde física e mental. Uma das atrações é o churrasco plant-based, com alimentos de origem vegetal, e quem comanda a parrilha é o chef argentino Matias Salem.

A família de Matias fundou no Estado o restaurante Argento Parrilla, do qual ele se desligou em agosto de 2020 após fechar a unidade do Shopping Vitória e dar início a um novo projeto, ao lado da esposa, Taís Cavati. O casal passava por um momento delicado com a perda do filho Miguel, que acabou por transformar radicalmente suas vidas.

Uma dessas mudanças, alimentar, já estava em curso desde que Matias começou a estudar Nutrição, em 2018. "Fiquei muito interessado na filosofia do vegetarianismo e me tornei um adepto. No início fui ovolactovegetariano, e mesmo sem consumir carne ainda preparava churrasco no Argento. Com o tempo, fui promovendo essa mudança lá em casa e hoje eu, Taís e as crianças somos veganos", conta.

No cardápio da Casa Panapaná, ainda enxuto e prestes a ganhar entradas e sobremesas, o destaque é o PF vegano, de arroz, feijão, farofa, vinagrete, couve e fritas (R$ 27, individual), ao qual podem ser adicionados itens da churrasqueira. Entre as escolhas há palmito com chimichurri, carne de jaca, cogumelos grelhados e hambúrguer e linguiça veganos (a partir de R$ 12 cada um).

O restaurante abre para almoço de segunda a sábado, das 11h às 16h, na casa de muro azul da Rua Constante Sodré, 342. O delivery é pelo aplicativo Shipp. Mais informações: (27) 99795-6157.

KIT ARRECADA FUNDOS PARA A CAMPANHA "JUNTOS PELA MAMA"

Em parceria com o aplicativo de entregas Shipp, a Chocolateria Brasil e a Buaiz Alimentos criaram um kit exclusivo de doces cuja renda obtida com as vendas será destinada à campanha Juntos pela Mama, de apoio a pacientes com câncer de mama em tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Kit lançado pela Buaiz Alimentos com a Chocolateria Brasil está à venda pelo Shipp Crédito: Shipp/Divulgação

O kit inclui duas barras de chocolate recheadas (sabores Mini Oreo e Ovomaltine), criadas especialmente para a ação, e um pacote de mistura para brownie. O produto, que é uma edição limitada, custa R$ 50 e está à venda na loja Chocolateria Brasil do app.

RESTAURANTE LANÇA PIZZAS COM PEGADA SAUDÁVEL

O restaurante Casa Graviola, focado em comida saudável, acaba de incluir pizzas no cardápio. As redondas seguem a linha gastronômica da franquia e estão disponíveis com massa low carb, à base de couve flor, e "tradicional", de inhame e batata doce. São seis opções de cobertura, sendo quatro salgadas e duas doces, servidas sempre a partir das 18h.

Novas pizzas do Casa Graviola têm massa de inhame com batata e de couve-flor Crédito: Casa Graviola/Divulgação

Cada pizza tem 30cm de diâmetro, e os preços variam entre R$ 46 (banana com canela) e R$ 57 (cogumelos e alho). O delivery é pelo iFood ou pelo Whatsapp no (27) 99945-5561. O Graviola fica na Rua Elesbão Linhares, 41, no Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória.

Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.