Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Receita

Faça em casa: pizza de muçarela, cebola caramelizada e gorgonzola

Prepare a massa, deixe-a descansar por alguns minutos, coloque a cobertura, leve para o forno, deixe assar até dourar e bom apetite!
Evelize Calmon

06 jan 2021 às 15:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:05

Pizza caseira com muçarela, gorgonzola e cebola caramelizada
Esta receita de pizza caseira fica pronta em menos de 1 hora Crédito: Tirolez/Divulgação
Pizza é praticamente uma unanimidade quando o assunto é comida gostosa. Há quem diga que ela é boa de qualquer jeito: quentinha recém-tirada do forno, devorada gelada no dia seguinte, com ou sem carne, salgada, doce...a receita abaixo é coberta com dois queijos que todo mundo ama e cebola roxa caramelizada. Impossível não ficar uma delícia!

PIZZA CASEIRA COM MUÇARELA, CEBOLA CARAMELIZADA E GORGONZOLA 

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 45 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • ¾ de xícara de água morna
  • 1 sachê de fermento biológico seco
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • Sal e azeite a gosto
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • Recheio:
  • 1 cebola roxa
  • 1 xícara de queijo muçarela ralado
  • ½ xícara de queijo gorgonzola picado
  • ¼ de xícara de alecrim fresco
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC por 15 minutos.  
  2. Em uma tigela, misture a água com o fermento biológico, o açúcar, o sal e o azeite. 
  3. Junte a farinha e sove a massa até ficar bem lisa e deixar de grudar nas mãos. 
  4. Retorne a massa para a tigela e cubra, deixando-a descansar por 30 minutos no lugar mais “quentinho” da cozinha. 
  5. Para o recheio, corte a cebola roxa em tiras e refogue-as em uma frigideira bem quente, temperando apenas com uma pitada de sal e mexendo de vez em quando até caramelizar. Reserve. 
  6. Depois que a massa descansar, polvilhe uma bancada com farinha de trigo e divida a massa ao meio. 
  7. Com o auxílio de um rolo de massa, abra dois discos de pizza (não muito finos) e coloque-as em uma assadeira ou em uma pedra de pizza, cobrindo com os queijos muçarela e gorgonzola, a cebola caramelizada e, por fim, com o alecrim. 
  8. Leve para assar por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Verão Receitas Verão no ES Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados