Para celebrar o Dia da Pizza, faça em casa uma caprese especial

Crédito: Estúdio Luna Garcia

INGREDIENTES:

Massa:

360g de farinha de sêmola grano duro

360g de farinha de trigo



150ml de azeite extravirgem



450ml de água



1 tablete de fermento biológico



1 colher (chá) de sal



Rendimento: 7 pizzas com 15cm de diâmetro cada uma

Cobertura (quantidades para 1 pizza individual):

2 colheres (sopa) de molho de tomate

2 colheres (sopa) de azeite extravirgem



6 fatias de tomate



6 fatias de muçarela de búfala



6 folhas de manjericão



6 azeitonas pretas graúdas, sem caroço e picadinhas



MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, junte e misture fermento na água, o sal e o azeite. Misture bem e cubra com um filme plástico para levedar até dobrar de volume. Em outro recipiente, peneire os dois tipos de farinha. No fermento já levedado, acrescente aos poucos as farinhas até obter uma massa lisa e homogênea.

Transfira a massa para uma bancada enfarinhada e sove a massa por cerca de cinco minutos, sem adicionar mais farinhas. Volte a massa para a vasilha, cubra com um plástico e deixe descansar por 30 minutos. Depois desse descanso, divida a massa em sete partes iguais para pizzas individuais ou em quatro partes se preferir pizzas grandes.

Faça uma bolinha com cada parte de massa e deixe que descansem novamente por 30 minutos, na bancada e cobertas com plástico filme ou um pano limpo. Enquanto isso, pré-aqueça o forno a 220°C.

Depois desse segundo descanso, abra a massa com o rolo e, com o auxílio de um garfo, pique toda a superfície. Pré-asse os discos de massa uma a uma, em assadeira, por três minutos ou até dourar levemente. Retire e reserve. Repita o processo com todos os discos de massa.

Dicas: se preferir, utilize uma batedeira para sovar a massa utilizando gancho para massas. Se também for de sua preferência, utilize o fermento biológico seco e diminua a quantidade para 5g.

MONTAGEM:

Com os discos de massa assados, distribua o molho de tomate e faça a montagem das pizzas com recheios de sua preferência. Asse a pizza até derreter o queijo. Por último, antes de servir, adicione o manjericão ou ervas de sua preferência, com uma pitada de sal e um fio azeite. Sirva em seguida.