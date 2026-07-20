Bolo de caneca proteico: 3 receitas fáceis para o lanche da tarde 

Encontrar opções de lanches que sejam rápidos, saborosos e ainda contribuam para a ingestão de proteínas pode fazer toda a diferença na rotina. Nesse sentido, os bolos de caneca são uma alternativa prática para esses momentos, pois ficam prontos em poucos minutos, exigem poucos ingredientes e podem ser preparados em porções individuais.
A seguir, veja 3 receitas de bolos de caneca proteicos e fáceis para o lanche da tarde!
1. Bolo de caneca proteico de banana com nozes
Ingredientes
- 1 banana amassada
- 1 ovo
- 20 g de farinha de grão-de-bico
- 15 g de farinha de amêndoas
- 10 g de nozes picadas
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de chá de mel
- 5 g de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para finalizar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse a banana. Acrescente o ovo, a baunilha e o mel, misturando bem. Adicione a farinha de grão-de-bico, a farinha de amêndoas e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Incorpore metade das nozes e, por último, o fermento. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Finalize com o restante das nozes e uma pitada de canela. Sirva em seguida.
2. Bolo de caneca proteico de maçã com canela
Ingredientes
- 1/2 maçã ralada
- 1 ovo
- 20 g de farinha de aveia
- 10 g de farinha de linhaça dourada
- 15 g de leite em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de mel
- 5 g de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a maçã e o mel, misturando bem. Adicione a farinha de aveia, a farinha de linhaça, o leite em pó, a canela e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture até incorporar. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Sirva em seguida.
3. Bolo de caneca proteico de café com cacau
Ingredientes
- 1 ovo
- 20 g de whey protein sabor chocolate
- 20 g de farinha de aveia
- 10 g de cacau em pó 100%
- 40 ml de leite
- 1 colher de chá de café solúvel
- 1 colher de chá de mel
- 5 g de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e o mel, misturando bem. Adicione o whey protein, a farinha de aveia, o cacau em pó e o café solúvel, misturando até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Sirva em seguida.