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Renata Rasseli

Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória

A cantora sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, no dia 31 de outubro

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

21 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Marina Lima comentou sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio Jardiel Carvalho/Folhapress

A cantora Marina Lima retorna aos palcos de Vitória no próximo dia 31 de outubro. Há bastante tempo sem fazer show na cidade, Marina apresenta "Marina 70", no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo revisita a trajetória pop, rock e a crônica urbana da MPB de Marina. A turnê, que celebra seus 70 anos de vida e 50 anos de carreira, tem passado por diversas capitais brasileiras.

Férias

Valdecir, Geise Torezani e os filhos Miguel e Mirela, curtindo férias em Família: Era do fogo em Gramado
Valdecir, Geise Torezani e os filhos Miguel e Mirela, curtindo férias em família na Era do Fogo,  em Gramado.  Arquivo pessoal

ExpoVinhos Vitória

Vem aí o Enólogo do Ano

Grandes nomes da enologia internacional estão confirmados na 16ª edição da ExpoVinhos Vitória. Entre os convidados, os portugueses Osvaldo Amado, que reúne quase quatro décadas de carreira e mais de 4.100 premiações, e Diogo Lopes, eleito "Enólogo do Ano" pela revista Grandes Escolhas, ambos responsáveis por palestras exclusivas durante a programação. Do Brasil, o evento contará com a expertise do professor e sommelier Franklin Bittencourt, referência na formação de profissionais do setor. A ExpoVinhos Vitória acontecerá entre os dias 29 e 30 de julho, no Álvares Cabral.

Aniversário

Luiza Murad Giuberti e Marina Giuberti
A aniversariante Luiza Murad Giuberti e a tia Marina Giuberti: celebrando 15 anos, em Colatina.  Arquivo pessoal

Em Pedra Azul

Open de tênis no Villaggio Verdi

O sofisticado Villaggio Verdi vai virar palco para seu primeiro open de tênis e beach tennis no próximo 01 de agosto. Promovido pela Track&Field Vitória, o Open Villaggio Verdi vai reunir 52 atletas, entre condôminos e convidados, para competir no espaço poliesportivo do local. Os jogos começam a partir das 8h, oferecendo um dia de disputas. Além dos jogos de tênis e beach tennis, os participantes poderão desfrutar de ativações de parceiros da Track&Field Vitória, recreação infantil, música e um churrasco de confraternização.

Na China

Em viagem recente a Xangai, na China, a advogada e empresária Mirella Auer
Em viagem recente a Xangai, na China, a advogada e empresária Mirella Auer, do Studio Biotech Wellnes, ficou admirada com a forma como o futuro encontra o passado em cada esquina.  Arquivo pessoal

Em Vitória

Arquitetura em transformação

Com uma programação que reúne cerca de 20 palestrantes renomados do Brasil e do exterior no auditório do hotel Sheraton, a 52ª Convenção Nacional da AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) também vai colocar Vitória no centro das discussões sobre os rumos da arquitetura contemporânea. Entre os dias 05 e 08 de agosto, temas como arquitetura e urbanismo regenerativos, industrialização, inteligência artificial aplicada aos escritórios, processos criativos e arquitetura de interiores estarão entre os destaques. Um dos pontos altos promete ser a palestra sobre o Cais das Artes e sua relação com a cidade de Vitória, conduzido pelo arquiteto Martín Corullon, parceiro de Paulo Mendes da Rocha na realização deste e de outros projetos culturais e artísticos na capital capixaba. 

Agenda

Thiago Santos, Janete Vargas Simões, Ana Paula França e André Hees
Liderada pelo presidente do LIDE Espírito Santo, Thiago Santos, a visita institucional à Presidência do Tribunal de Justiça nesta segunda-feira (20) marcou encontro do grupo com a desembargadora Janete Vargas Simões. A agenda reuniu ainda a conselheira e head da vertical Mulher, Ana Paula França, e o conselheiro e head da vertical Conteúdo, André Hees. Na foto, da esquerda para a direita: Thiago Santos, Janete Vargas Simões, Ana Paula França e André Hees. Chrystian Dias

Estreia

Depois de participar de edições da CASACOR São Paulo e Minas Gerais, o arquiteto João Daniel faz sua estreia na CASACOR Espírito Santo assinando o ambiente "Memórias Todeschini". Inspirado nas lembranças da infância, nas raízes mineiras e na cultura do receber, o projeto propõe um espaço voltado para a convivência e as memórias afetivas. A participação acontece em parceria com a Todeschini Vitória, comandada pelas irmãs Gabriela Iamonde e Pamela Silva.

Mostra de decoração 


André Pretti, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin recebem convidados, nesta quarta-feira (22), para conhecer a Casa Mivita, espaço da empresa na CASACOR Espírito Santo 2026, que acontece entre julho e setembro, no antigo Hotel Canto do Sol, onde a construtora lançará um empreendimento de alto padrão. O evento para clientes e parceiros do segmento imobiliário será a oportunidade para a Mivita apresentar o espaço desenvolvido pelo arquiteto Max Mello, que reúne living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet, além do lounge com sala de reunião e da galeria que reúne memórias do hotel.

Posse

Maria Dalva Regis Lellis foi homenageada pela posse na Presidência da ASIPAJM, dia 09/7/2026, no MAHAL da Praia do Canto
Maria Dalva Regis Lellis foi homenageada pela posse na presidência da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (ASIPAJM), no Mahai da Praia do Canto.  Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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