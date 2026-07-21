Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória

A cantora Marina Lima retorna aos palcos de Vitória no próximo dia 31 de outubro. Há bastante tempo sem fazer show na cidade, Marina apresenta "Marina 70", no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo revisita a trajetória pop, rock e a crônica urbana da MPB de Marina. A turnê, que celebra seus 70 anos de vida e 50 anos de carreira, tem passado por diversas capitais brasileiras.
Férias
ExpoVinhos Vitória
Vem aí o Enólogo do Ano
Grandes nomes da enologia internacional estão confirmados na 16ª edição da ExpoVinhos Vitória. Entre os convidados, os portugueses Osvaldo Amado, que reúne quase quatro décadas de carreira e mais de 4.100 premiações, e Diogo Lopes, eleito "Enólogo do Ano" pela revista Grandes Escolhas, ambos responsáveis por palestras exclusivas durante a programação. Do Brasil, o evento contará com a expertise do professor e sommelier Franklin Bittencourt, referência na formação de profissionais do setor. A ExpoVinhos Vitória acontecerá entre os dias 29 e 30 de julho, no Álvares Cabral.
Aniversário
Em Pedra Azul
Open de tênis no Villaggio Verdi
O sofisticado Villaggio Verdi vai virar palco para seu primeiro open de tênis e beach tennis no próximo 01 de agosto. Promovido pela Track&Field Vitória, o Open Villaggio Verdi vai reunir 52 atletas, entre condôminos e convidados, para competir no espaço poliesportivo do local. Os jogos começam a partir das 8h, oferecendo um dia de disputas. Além dos jogos de tênis e beach tennis, os participantes poderão desfrutar de ativações de parceiros da Track&Field Vitória, recreação infantil, música e um churrasco de confraternização.
Na China
Em Vitória
Arquitetura em transformação
Com uma programação que reúne cerca de 20 palestrantes renomados do Brasil e do exterior no auditório do hotel Sheraton, a 52ª Convenção Nacional da AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) também vai colocar Vitória no centro das discussões sobre os rumos da arquitetura contemporânea. Entre os dias 05 e 08 de agosto, temas como arquitetura e urbanismo regenerativos, industrialização, inteligência artificial aplicada aos escritórios, processos criativos e arquitetura de interiores estarão entre os destaques. Um dos pontos altos promete ser a palestra sobre o Cais das Artes e sua relação com a cidade de Vitória, conduzido pelo arquiteto Martín Corullon, parceiro de Paulo Mendes da Rocha na realização deste e de outros projetos culturais e artísticos na capital capixaba.
Agenda
Estreia
Depois de participar de edições da CASACOR São Paulo e Minas Gerais, o arquiteto João Daniel faz sua estreia na CASACOR Espírito Santo assinando o ambiente "Memórias Todeschini". Inspirado nas lembranças da infância, nas raízes mineiras e na cultura do receber, o projeto propõe um espaço voltado para a convivência e as memórias afetivas. A participação acontece em parceria com a Todeschini Vitória, comandada pelas irmãs Gabriela Iamonde e Pamela Silva.
Mostra de decoração
André Pretti, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin recebem convidados, nesta quarta-feira (22), para conhecer a Casa Mivita, espaço da empresa na CASACOR Espírito Santo 2026, que acontece entre julho e setembro, no antigo Hotel Canto do Sol, onde a construtora lançará um empreendimento de alto padrão. O evento para clientes e parceiros do segmento imobiliário será a oportunidade para a Mivita apresentar o espaço desenvolvido pelo arquiteto Max Mello, que reúne living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet, além do lounge com sala de reunião e da galeria que reúne memórias do hotel.
Posse
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