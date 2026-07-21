Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória

Estreia



Depois de participar de edições da CASACOR São Paulo e Minas Gerais, o arquiteto João Daniel faz sua estreia na CASACOR Espírito Santo assinando o ambiente "Memórias Todeschini". Inspirado nas lembranças da infância, nas raízes mineiras e na cultura do receber, o projeto propõe um espaço voltado para a convivência e as memórias afetivas. A participação acontece em parceria com a Todeschini Vitória, comandada pelas irmãs Gabriela Iamonde e Pamela Silva.





Mostra de decoração





André Pretti, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin recebem convidados, nesta quarta-feira (22), para conhecer a Casa Mivita, espaço da empresa na CASACOR Espírito Santo 2026, que acontece entre julho e setembro, no antigo Hotel Canto do Sol, onde a construtora lançará um empreendimento de alto padrão. O evento para clientes e parceiros do segmento imobiliário será a oportunidade para a Mivita apresentar o espaço desenvolvido pelo arquiteto Max Mello, que reúne living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet, além do lounge com sala de reunião e da galeria que reúne memórias do hotel.